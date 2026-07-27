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El incendio forestal de Boborás corta la línea de ancho convencional Santiago-Ourense y se investiga si se debe al paso del tren

El fuego, que se encuentra activo desde las 15.26 horas de este lunes, ha obligado a interrumpir la circulación entre O Carballiño y O Irixo

El incendio forestal se produjo cerca de las vías del tren

El incendio forestal se produjo cerca de las vías del tren / Europa Press

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Agencias

Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio ourensano de Boborás, parroquia de Xurenzás, desde las 15,26 horas de este lunes. El fuego está próximo a las vías del tren y se investiga si se debe al paso de un tren.

Adif informa de que este fuego ha obligado a interrumpir la circulación entre O Carballino y O Irixo, lo que afecta a los trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela.

De tal forma, Adif ha establecido un plan de transporte alternativo en autobús por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. Asimismo, sostiene que se trata de "un incendio ajeno" a la infraestructura.

La Consellería do Medio Rural informa a Europa Press de que en la zona trabajan dos aviones, un helicóptero, dos motobombas, tres brigadas y un agente. Por el momento no existe estimación de la Xunta de superficie quemada.

Al respecto, la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, apunta al paso de un tren como causa del fuego de este lunes.

Precisamente, hace 10 días quedó extinguido otro incendio en esta misma parroquia tras calcinar 19 hectáreas, en un fuego que quemó en ese caso el castro de Xurenzás.

Además, el pasado 13 de julio, el paso de un tren de mercancías por el entorno de Ourense provocó ocho fuegos en los municipios Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín, que obligaron a activar un amplio operativo. Quemaron cerca de ocho hectáreas.

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Por otra parte, está controlado desde las 15,18 horas de este lunes un conato en el municipio de Cangas, parroquia de O Hío, en donde se han quemado 0,25 hectáreas. El fuego se inició a las 13,48 horas. Entre otros medios, han trabajado dos aviones, un helicóptero y tres motobombas.

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