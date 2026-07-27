Localizado el cadáver de una mujer en el río Lérez sin documentación y sin denuncias de desaparición
Un particular alertó a los servicios de emergencia tras avistar el cuerpo flotando poco después de la pasada medianoche
El Correo Gallego
El cuerpo sin vida de una mujer ha sido localizado flotando en el río Lérez, a la altura del puente dos Tirantes, esta pasada madrugada. Según la información facilitada por la Guardia Civil de Pontevedra, fue un particular quien aviso del avistamiento del cuerpo en torno a las 00.22 horas de la noche.
Tras tener conocimiento de los hechos, los bomberos se desplazaron hasta el lugar donde había aparecido el cadáver y, con la ayuda de una embarcación, procedieron a rescatarlo del agua y trasladarlo hasta el pantalán. Allí permaneció hasta la llegada de una ambulancia medicalizada del 061, cuyo personal certificó el fallecimiento.
Según han indicado, se trata de una mujer de entre 70 y 80 años que portaba un bolso en el brazo, aunque en su interior no se encontró ningún tipo de documentación que permitiera identificarla.
Asimismo, han señalado que, por el momento, no consta ninguna denuncia de desaparición reciente que pueda corresponder con las características de la fallecida.
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