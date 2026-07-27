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Luz verde al Plan director del sector alimentario con una inversión de 216 millones para potenciar su innovación

La industria alimentaria alcanzó 2.142 empresas y 35.307 afiliaciones el pasado año en la comunidad, la cifra más alta desde 2009

Una persona recorre los pasillos de un supermercado

Una persona recorre los pasillos de un supermercado / E. P.

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R. S.

Santiago

El Consello de la Xunta dio este lunes luz verde al Plan director del sector alimentario 2026-2028, que lleva asociado un presupuesto inicial, según trasladó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de 216 millones de euros para el desarrollo de medidas que «contribuyan a impulsar las transformaciones económicas, sociales y ambientales a las que se enfronta esta industria», así como para posicionarla «como abandera de la innovación en el mercado internacional».

El objetivo del Ejecutivo autonómico es consolidar el sector como «una cadena de valor competitiva», teniendo en cuenta factores como la digitalización o la sostenibilidad para «generar un alto valor añadido y un empleo de calidad». Según señalan fuentes del Ejecutivo, en la elaboración del plan empresas del sector y de los servicios complementarios, entidades de I+D, asociaciones, cooperativas, clústeres industriales, organizaciones sindicales y empresariales y la Administración pública.

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A lo largo del pasado año, la industria alimentaria alcanzó las 2.142 empresas, así como 35.307 afiliaciones, la cifra más alta desde 2009.

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