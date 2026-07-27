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Los médicos de familia del Sergas podrán atender por chat a todos sus pacientes de forma voluntaria

Hasta ahora esta herramienta solo estaba habilitada para pacientes monitorizados o que necesitasen atención a domicilio

Un médico de Atención Primaria consulta el ordenador

Un médico de Atención Primaria consulta el ordenador / E. P.

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Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Los médicos de familia podrán, siempre que ellos mismos habiliten esta función, chatear con cualquiera de sus pacientes. Hasta el momento, esta funcionalidad solo estaba disponible para pacientes que estuvieran monitorizados o en el servicio de asistencia a domicilio. Esta es una de las novedades que incorporará la actualización del sistema IANUS, el que ofrece la información clínica disponible para los usuarios.

El Ejecutivo gallego destinará, según trasladó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes una inversión de 8,5 millones para estar modernización de "un instrumento de gran éxito". Entre otras cuestiones, se incorporarán nuevas herramientas de Inteligencia Artificial, "que no van a sustituir el criterio médico, pero que son un apoyo importante a la hora de tomar decisiones clínicas".

Para facilitar el trabajo de los facultativos, esta nueva versión del IANUS simplificará, en palabras del mandatario autonómico, el proceso para que un médico pueda pedir consulta a otro especialista. También se añadirá información genómica del paciente, "ahora que estamos con la elaboración del mapa genómico", proyecto liderado por Ángel Carracedo, para "realizar tratamientos personalizados".

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Se incrementarán, además, los dispositivos telemáticos con los que cuentan pacientes a los que es preciso tomar datos de manera continuada.

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