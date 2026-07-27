Escapadas
Las piscinas más originales de Galicia están en este rincón de Ourense: tienen jacuzzi, playa fluvial y hasta una zona para leer mientras te bañas
El complejo de Sobradelo de Valdeorras, a orillas del río Sil, combina una piscina fluvial con zonas de arena, jacuzzi, piscina de agua salada y un curioso espacio de lectura para disfrutar mientras te refrescas
Cuando el calor aprieta, acercarse a la playa más cercana es uno de los planes más populares. Con todo, Galicia guarda rincones más allá de los arenales en los que refrescarse y disfrutar de una jornada diferente.
En los últimos días, un complejo de piscinas está dando mucho que hablar en redes sociales. Se trata de las Piscinas de Sobradelo de Valdeorras, que algunos usuarios ya han bautizado como las "piscinas más originales de Galicia".
Situadas a orillas del río Sil, el espacio combina el baño al aire libre con diferentes instalaciones y ofrece una alternativa ideal para los que buscan alejarse de las altas temperaturas sin recurrir a las playas.
Tras su última remodelación en 2024, después de los incendios que afectaron a la zona, el enclave aúna naturaleza y las comodidades de cualquier recinto destinado al baño.
Un complejo singular a orillas del río Sil
El complejo está dividido en dos alturas. En la planta superior se encuentran la cafetería, las duchas y vestuarios, así como un jacuzzi al aire libre, una piscina infantil, una piscina de agua salada y una piscina de lectura, en la que es posible disfrutar de un buen libro mientras te das un baño.
En su planta baja, se encuentra uno de sus principales atractivos: la piscina fluvial. Está rodeada de arena fina y dispone de tumbonas y sombrillas, creando una playa fluvial con mucho encanto.
El enclave ha generado gran expectación después de que una creadora de contenido Cristina Pazos (@curiositravel) publicase un vídeo en el que muestra sus instalaciones y realiza un recorrido por la piscina fluvial, el jacuzzi y otros lugares del complejo.
Precio y cómo llegar a las piscinas de Sobradelo de Valdeorras
Las Piscinas de Sobradelo se encuentran en Carballeda de Valdeorras (Ourense), a unos 200 kilómetros de Santiago de Compostela, por lo que pueden convertirse en una opción para una escapada de día desde la capital gallega.
Su horario de apertura es de 15.00 a 21.00 horas. La entrada general cuesta 1,50 euros, mientras que los niños menores de 12 años entran gratis.
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