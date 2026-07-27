Rueda reconoce que las "causas climáticas" influyen en los incendios forestales, pero pide "actuar" en vez de "teorizar"
El presidente de la Xunta insiste en que afectan otros condicionantes como la limpieza de los montes
Las causas de los incendios forestales que está sufriendo buena parte de España son, en palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "múltiples". Entre ellas, asegura, están las razones "climáticas", aunque insiste en que lo más importante ahora es "adoptar decisiones" y actuar, en vez de "teorizar". "No niego que estos incendios donde hay auténticas e incontrolables explosiones, antes no sucedían y, por tanto, estas temperaturas tan altas que antes no veíamos influyen", apuntó.
"Las causas climáticas influyen e influyen otros condicionantes, como la necesidad de limpieza", respondió a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación de los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo, que afectan ya a 77.000 hectáreas, o los de Castellón con 7.200 hectáreas arrasadas por las llamas.
Rueda defendió, así, que es necesario dar pasos más allá "de teorizar", usando como ejemplo el anuncio hecho el pasado año por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de impulsar un pacto de estado ante la emergencia climática, sin que se haya concretado en ningún "avance". Todo ello, concluyó, "mientras lo concreto, a veces, está parado".
Situación en Galicia
"No estamos, por desgracia, libres de los incendios en ninguna comunidad, pero hay que ir avanzando", agregó el mandatario gallego. Así, sacó pecho, entre otras cuestiones, por el incremento de efectivos en el territorio gallego.
- Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos
- Abre en Carnota Casa Mestra, un coliving para bajar el ritmo de vida y priorizar el bienestar
- El título gallego que llega después de la experiencia: 'No tenía condiciones para seguir estudiando y trabajando a la vez
- Un camión con vacas vuelca sobre un turismo y colapsa la A-6 en Lugo
- Muere a los 66 años el santiagués Javier López Iglesias, secretario de Organización del sindicato Unións Agrarias
- De la empanada al pulpo: seis fiestas gastronómicas para saborear Galicia antes de que acabe el verano
- La historia de Pablo Agrafojo Pedrosa, cantante de la Orquesta Capitol que cambió el taller por la verbena
- ¿Dónde vivirías si pudieses elegir libremente? La morriña de los gallegos hace que sean los españoles más fieles a su tierra