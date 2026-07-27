Salvamento Marítimo, un servicio en alerta permanente: ocho rescates cada semana en lo que va de año en Galicia

Desde hace tres décadas, el paisaje portuario tiene entre sus elementos más destacados unas embarcaciones de color naranja. El equipo se completa con aviones, patrulleras, lanchas o helicópteros de apoyo, todo con una misma misión fundamental: salvar vidas. La colosal flota de Salvamento Marítimo está en alerta permanente, lista para salir ante cualquier emergencia en un país rodeado de agua. Solo Galicia, la comunidad con el litoral más largo de toda España, suma 2.555 kilómetros de costa.

En lo que va de año, hasta el pasado 13 de julio, el servicio del 112 Galicia atendió un total de 436 incidencias de rescate o salvamento, según datos facilitados por la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, dentro de la que se integra la Dirección General de Emergencias e Interior, a este diario. Dentro de ellas, más de la mitad, 219, se correspondieron con operativos coordinados por Salvamento Marítimo, lo que da una señal de su frenética actividad. Esto se traduce en una media de ocho rescates a la semana.

Si echamos la vista atrás, desde 2020, el número de operaciones llevadas a cabo por Salvamento Marítimo en la autonomía asciende a 2.770, lo que supone, por tanto, un 55% del total de incidencias de salvamento y rescate de las que tuvo constancia el 112 Galicia. En el último lustro, el pico se alcanzó, precisamente, en 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus, con 483 incidencias registradas, mientras que fue 2024 cuando se movilizó en menos ocasiones a Salvamento Marítimo, un total de 375.

La sucesión de operativos permite hacerse una idea de su actividad cotidiana. A mediados del pasado mes de abril, la embarcación Salvamar Regulus rescató con cuerdas a los dos tripulantes de una planeadora que había encallado contra unas rocas en Porto do Son. Apenas dos meses después, en junio, un velero portugués quedó atrapado al inicio de la noche de un sábado en una zona rocosa de la ría de Aldán. Hasta el lugar se desplazó la lancha Salvamar Mirach, que rescató a sus ocupantes, todos ellos en perfecto estado. Hace apenas unos días, otro velero quedó a la deriva en la ría de Vigo y tuvo que ser remolcado hasta Moaña por una embarcación de Salvamento Marítimo. La lista de operaciones es larga.

LA embarcación 'Salvamar Alioth' de Salvamento Marítimo. / E. P.

Desgranados los datos por provincias, A Coruña es la que concentra un mayor número de incidencias de este tipo en lo que va de año, superando el centenar. En Pontevedra, la otra gran provincia costera, las intervenciones llevadas a cabo suman 98, mientras que en Lugo la cifra total fue de 18. La provincia de Ourense, al ser la única que carece de mar, no registra operaciones coordinadas por Salvamento.

Rescates más allá del mar

Al margen de las operaciones en las que ha sido preciso movilizar los recursos de la empresa pública encargada de la seguridad marítima, el 112 Galicia registró en lo que va de año otras 217 incidencias vinculadas con labores de salvamento o rescate. De ellas, alrededor de 80 estuvieron relacionadas con personas que se encontraban en situaciones adversas dentro de cascos urbanos, mientras que otras 76 se correspondieron con accidentes ocurridos en montañas o en zonas aisladas.

Asimismo, una treintena de los casos contabilizados fueron de personas que desconocían su ubicación y necesitaron la intervención de los servicios de emergencias para ser localizadas. En este sentido, fuentes de Presidencia apuntan a un incremento de las incidencias «en las que se consiguen las coordenadas de localización» gracias a la implantación progresiva del sistema de localización móvil avanzada, conocido como AML.