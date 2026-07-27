Testimonios de éxito desde negocios de Galicia: «Nos daba vértigo, pero el tren solo pasa una vez»

Garantizar la continuidad de los negocios de proximidad y modernizar la infraestructura del tejido autónomo gallego son las dos columnas vertebrales sobre las que se articulan el Bono Remuda y el Bono Autónomo de la Xunta. A través de cuatro historias —una mercería de toda la vida en Culleredo, una asesoría recuperada por mujeres en Vigo, una emblemática escuela de surf en Razo y un proyecto integral de cocina y hostelería en O Rosal—, sus testimonios visibilizan cómo el respaldo institucional no solo permite amortiguar la incertidumbre del inicio o el abismo del traspaso, sino también dotar a las pymes locales de las herramientas y la imagen competitiva necesarias para consolidarse a largo plazo.

«Por cariño al negocio de mi madre, quise darle el relevo y tomar las riendas»

Una cartera de clientes de toda la vida y la especialización relanzan la única mercería de O Burgo frente a las grandes superficies

En Culleredo, el traspaso generacional ha permitido salvar un comercio con más de dos décadas de historia. Teresa Gemma Alcalde Souto, de 42 años, asumió el verano pasado la gestión de la mercería familiar tras la jubilación de su madre, apoyándose en la inyección económica del Bono Remuda que le permitió iniciar esta nueva etapa laboral de una forma menos asfixiante.

Pese a haber estudiado Magisterio, Teresa no era ajena al sector. Llevaba años codo con codo en el establecimiento de O Burgo junto a su madre. Aunque reconoce que "en un primer momento” dudó en darle el relevo por los “inconvenientes habituales” del pequeño comercio, finalmente el “cariño” a la tienda, los años de trato “cercano” con la clientela y el respaldo institucional la animaron a dar el paso. En agosto, cumplirá un año al frente de Mercería Fíos e Agullas.

Teresa Gemma Alcalde Souto, de Mercería Fíos e Agullas (Culleredo) / L. O.

Con un flujo constante de compradores que acuden no solo desde la localidad, sino desde concellos vecinos como Betanzos, Oleiros o Cerceda, Teresa defiende el valor diferencial del comercio de proximidad basado en el “trato cercano, la confianza y una especialización técnica” ausente en las grandes superficies. Lejos de conformarse con la dinámica” tradicional”, apuesta por dinamizar la actividad del local impulsando talleres específicos de calceta y ganchillo durante la semana, así como cursos monográficos cada dos o tres meses los sábados. Una forma de conservar el legado de su madre y, al mismo tiempo, adaptar la mercería a una nueva generación de clientes.

«Nos daba vértigo, pero el tren solo pasa una vez»

Tres mujeres toman las riendas de una histórica asesoría de Vigo tras la jubilación de sus anteriores asesores

En la zona viguesa de Povisa, la continuidad de una emblemática asesoría con más de treinta años de historia estuvo en juego hasta que Sonia Pereiro junto a sus dos socias, Ana Novoa y María Luz Cuesta, decidieron dar un paso al frente.

Aunque acababan de constituirse como sociedad en 2024 y su objetivo inicial era ubicarse en el centro de la ciudad, la noticia de la jubilación de los tres veteranos al frente del despacho cambió sus planes de forma drástica.

María Luz, Ana y Sonia (de izquierda a derecha), socias de la asesoría fiscal y laboral Fiscalix, en Vigo. / L. O.

La oportunidad implicaba asumir una cartera de clientes ya asentada, aunque el «vértigo» inicial no tardó en aparecer. Sonia reconoce que sentía un profundo temor ante la envergadura del proyecto, pero el empuje de su socia Ana resultó decisivo al recordarles que «el tren solo pasa una vez». Convencidas de que «las oportunidades no surgen por casualidad» —Sonia recuerda que conocieron esta posibilidad de traspaso durante una conversación informal con un compañero del sector—, tomaron las riendas de Fiscalix en enero del año pasado.

El respaldo del Bono Remuda facilitó un proceso de transición ordenado, en el que el reto inicial de captar clientela ya estaba resuelto. Hoy, el boca a boca continúa consolidando su reputación y atrayendo nuevos clientes, especialmente durante la campaña de la renta: padres que recomiendan la asesoría a sus hijos, hijos que llevan a sus padres y vecinos de la zona. Sonia echa la vista atrás y asegura con rotundidad: «Si fuera hoy, volvería a hacerlo».

«Si entra por los ojos, atrae»

Con dos décadas en el litoral gallego, los fundadores de Art Surf Camp, en Razo (Carballo), explican por qué la imagen y las instalaciones son clave para reforzar su imagen de marca y la experiencia de sus campamentos

Con más de dos décadas de trayectoria en el litoral gallego y unas instalaciones ampliadas hace cinco años, la empresa Manuel Alonso y Pablo Rodríguez, Art Surf Camp, en Razo (Carballo), volvió a apostar por la excelencia operativa acogiéndose a la línea del Bono Autónomo de la Xunta en la convocatoria del pasado verano. La inversión aprobada para el albergue y la escuela de surf se destinó a modernizar la imagen de la tienda y la zona de vestuarios mediante la adquisición de mobiliario de oficina, elementos de merchandising, bancadas y percheros.

Pablo Rodríguez y Manuel Alonso, socios de Art Surf Camp, en Razo. / L. O.

Para la dirección de la sociedad, en un negocio volcado en los cursos de verano y los campamentos infantiles, la imagen no es un aspecto secundario, sino un factor determinante de atracción, bajo la premisa de que “si entra por los ojos, atrae”, asegura Manuel.

Conscientes de la exigencia del mercado actual y con la capacidad inversora limitada a corto plazo por los compromisos bancarios, el apoyo autonómico ha resultado decisivo para los dos socios en Carballo. Desde el establecimiento subrayan la trascendencia de estas ayudas para adecuar los espacios a la demanda del público y mantener la competitividad antes de afrontar un período de estabilidad financiera. “En una actividad así la imagen es fundamental”, concluye Manuel.

«En los tiempos que corren, renovarse es fundamental»

La reinvención de la Escuela Profesional de Hostelería del Baixo Miño y de su restaurante de un tenedor, en O Rosal: una parrilla para asados de interior, un carrito y ladrillos refractarios

Fundada en 2017 en el entorno rural de O Rosal, la propuesta empresarial liderada por Esther Ruzo Domínguez, que integra una escuela de formación gastronómica y un restaurante de un tenedor, ha demostrado que la clave del éxito reside en la diversificación y la innovación constante. El proyecto ha ido evolucionando para adaptarse tanto a la demanda de formación como a los hábitos de consumo de la clientela.

Esther Ruzo, de la Escuela Profesional de Hostelería del Baixo Miño y restaurante de un tenedor, en O Rosal. / L. O.

Consciente de que un negocio gastronómico en el rural exige ser altamente competitivo, la propietaria volvió a acogerse a la última convocatoria del Bono Autónomo para adquirir una parrilla de interior con ladrillos refractarios y un carrito auxiliar. Esta incorporación técnica ha transformado la propuesta culinaria del establecimiento y le ha permitido pasar de las elaboraciones a la plancha a una variada carta de asados de carne y pescado.

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Para Esther, combinar los cursos de formación entre semana durante el invierno con las comidas de fin de semana en el restaurante es la fórmula que hace viable el proyecto. Esta nueva subvención ha supuesto un impulso determinante para modernizar el equipamiento y diversificar la oferta, confirmando que el respaldo institucional resulta clave para adaptarse al mercado actual. «En los tiempos que corren, renovarse es fundamental», asegura.