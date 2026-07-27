La Xunta dispondrá de más dinero que nunca en 2027: el techo de gasto superará los 15.000 millones de euros

Galicia contará el próximo año con más de 15.000 millones de euros para gastar. Una vez más, se trata de un cifra de récord en la comunidad, incrementándose un 5,5 % con respecto al ejercicio presente. "Como siempre y de acuerdo con lo que manda la ley, aunque sea una anomalía en este país, presentamos este techo de gasto para que los presupuestos puedan entrar en vigor el 1 de enero", señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su equipo.

El límite de gasto, al que se le dio luz verde este lunes en el Consello de la Xunta, supone el primer paso para la elaboración de los presupuestos de la comunidad en el próximo ejercicio. De manera concreta, las arcas públicas contarán con 15.022 millones de euros, lo que se traduce, en palabras del mandatario, en siete años de crecimiento consecutivo.

Este incremento del 5,5 % es muy superior al de otros ejercicios y es que en 2025 se incrementó un 1,6%. El 2027 será, además, el primer año desde la pandemia del coronavirus en el que las comunidades no contarán con fondos extraordinarios de la Unión Europea.

El texto será remitido ahora al Parlamento gallego para un debate que debe realizarse esta semana o la próxima, ya que en Galicia es preceptivo que este paso, el último antes de presentar los presupuestos en el mes de octubre, sea refrendado en la Cámara autonómica.

Los datos macroeconómicos de la Xunta

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, fue el encargado de desgranar la situación económica de la comunidad que se enfrenta a "riesgos externos", como el impacto de la guerra comercial o las incertezas asociadas al conflicto en Oriente Próximo, algo que "hizo que el crecimiento de la Zona Euro se revisase a la baja y la inflación a la alta". También hay, prosiguió, "riesgos internos", en referencia "a la inestabilidad del Gobierno central y la falta de presupuestos del Estado".

Dentro de las previsiones macroeconómicas, Corgos destacó la cifras relativas al paro, con la ambición de que en 2027 la Xunta reduzca la tasa hasta el 7,7%, lo que la situaría a las puertas del mínimo histórico de 2007, cuando fue del 7,6%, con el bipartito al frente de la Xunta. "Galicia presenta más empleo, un récord de afiliaciones y un menor número de personas registradas en las oficinas de empleo", subrayó.

En cuanto a la reducción del ratio deuda-PIB "se reducirá por debajo del 13%". Para 2027, el cálculo de la Xunta es que el PIB se incremente en torno a un 1,9%.