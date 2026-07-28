Más de 21.000 agricultores y ganaderos presentan en Galicia la solicitud única de las ayudas de la PAC en la campaña de 2026
Andalucía lidera la superficie declarada con más de 4,3 millones de hectáreas, mientras que Galicia registra cerca de 462.000 hectáreas
R. S.
Un total de 21.123 ganaderos y agricultores gallegos presentaron, en el marco de la campaña de 2026, la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España (PEPAC) 2023-2027 . En el conjunto de las comunidades, la cifra asciende hasta los 563.095 agricultores, con unos incentivos directos que superan, según traslada la Delegación del Gobierno en Galicia en un comunicado, los 4.897 millones de euros
La gran mayoría de las solicitudes incluye, al menos, una ayuda directa prevista en el PEPAC 2023-2027: la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y sus pagos complementarios (redistributivo y para jóvenes), los ecorregímenes o las ayudas asociadas. Las comunidades autónomas podrán ahora iniciar el pago de anticipos en los plazos previstos por la normativa, y la práctica totalidad de las ayudas deberá abonarse antes del 30 de junio de 2027.
Superficie declarada
La superficie declarada, con 22,03 millones de hectáreas, se mantiene en una cifra similar a la del 2025 cuando sumó 22,07 millones de hectáreas. Andalucía es la comunidad autónoma que presenta un mayor número de hectáreas declaradas, con 4.374.636 mientras que Galicia tiene unas 462.422.
Así las cosas, el 82 % de los solicitantes ha pedido acogerse a algún ecorrégimen para incentivar prácticas agrarias voluntarias beneficiosas para el medio ambiente, algo que para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirma "la buena acogida de esta práctica", con un incremento de un 1% con respecto al ejercicio anterior. En términos de superficie, los ecorregímenes abarcan 19,2 millones de hectáreas, equivalentes al 88 % de la superficie declarada para la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.
En este contexto, en las ayudas asociadas se observa un "incremento" de la superficie declarada para cultivos proteicos y tomate para transformación. Por el contrario, disminuye "de forma significativa" la superficie correspondiente a remolacha azucarera y, en menor medida, la de uva pasa, arroz, frutos secos y algodón, mientras que la superficie declarada de olivar se mantiene "estable".
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