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Catástrofe medioambiental

La declaración de zona catastrófica incluye seis grandes incendios en Extremadura

Las ayudas habilitadas por el Gobierno central llegarán a Valdecaballeros, Caminomorisco, Villar del Pedroso, Jarilla, Llerena-Pallares y Aliseda

Día 8. Sánchez visita Jarilla y anuncia que declarará el martes todo el área calcinada como zona catastrófica. Ya eran 15.600 hectáreas abrasadas.

Día 8. Sánchez visita Jarilla y anuncia que declarará el martes todo el área calcinada como zona catastrófica. Ya eran 15.600 hectáreas abrasadas. / Toni Gudiel

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Rocío Entonado Arias

Mérida

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia (antigua calificación de zona catastrófica) a los territorios que han sufrido incendios forestales, que en el caso de Extremadura se concreta en seis grandes focos: Valdecaballeros, Caminomorisco, Villar del Pedroso, Jarilla, Llerena-Pallares y Aliseda. Con esta calificación, el Gobierno habilita el procedimiento para que todos los damnificados por la catástrofe puedan solicitar las ayudas incluidas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que abarca desde subvenciones directas a exenciones fiscales o la simplificación de trámites administrativos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó la declaración de zona catastrófica el pasado 19 de agosto durante su visita al incendio de Jarilla, el mayor fuego registrado en la historia de Extremadura con un total de 17.335 hectáreas calcinadas. La región ha vivido este verano la que ha sido su peor temporada de incendios, con más de un centenar de fuegos que solo entre la segunda y tercera semana de agosto han calcinado más de 40.000 hectáreas. En total, unas 33.800 podrán optar a las ayudas estatales.

Todas las comunidades excepto País Vasco

La declaración de zona de emergencia cubre un total de 121 incidentes de protección civil registrados en todo el país entre el 24 de junio y el 25 de agosto de 2025, de ellos 114 incendios forestales de nivel 1 y 2. Los siete avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por los episodios de lluvia intensa que se registraron el pasado mes de junio en algunas zonas del país, y que no afectaron a Extremadura. De esta forma, todas las comunidades, excepto el País Vasco, están incluidas en las ayudas.

En el caso de los incendios, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge las tres graves oleadas de grandes incendios forestales que, con diversa intensidad y gravedad, se han registrado en España en los últimos dos meses. A Extremadura le afectó la segunda, donde se incluye el fuego de Valdecaballeros (originado el 19 de julio, calcinó 2.800 hectáreas), y la tercera "y más destructiva", a partir del 8 de agosto: Villar del Pedroso (el municipio cacereño se vio afectado por un incendio procedente de Toledo y resultaron quemadas 3.450 hectáreas), Jarilla (17.335), Llerena-Pallares (5.900 hectáreas de pastos y dehesa) y Aliseda (2.000). Entre ambas tuvo lugar el incendio de Las Hurdes, que afectó a 2.800 hectáreas del término de Caminomorisco y que también se ha incluido en la zona catastrófica.

Las ayudas

En Extremadura no hay que lamentar daños personales, pero sí graves daños a las infraestructuras y bienes públicos y privados, incluidas algunas viviendas, que justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial. Así, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales y materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales, en empresas y de servicios a personas o entidades que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

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Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

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