Ni la playa de Carnota ni la Torre de Hércules: estos son los lugares de Galicia en los que estará prohibido ver el eclipe
La Xunta de Galicia y la Delegación del Gobierno han elaborado una lista con 29 puntos de exclusión en los que no se recomienda ver el eclipse porque no cumplen requisitos de seguridad, movilidad o accesos
Hay fenómenos astronómicos que son históricos y que no solo se observan, sino que también se viven. El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, el primero visible desde la península Ibérica en más de un siglo, es, precisamente, uno de ellos.
Dentro de la península, Galicia se erige como uno de los lugares más privilegiados desde el que disfutar de este fenómeno histórico. La comunidad gallega será el primer territorio español desde el que podrá observarse el fenómeno, que atravesará Galicia de oeste a este al final de la tarde. Sin embargo, el eclipse no se verá igual desde todos los puntos, por lo que elegir donde verlo es una asignatura clave.
Tal y como señalan los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la provincia de Lugo es la mejor para observar el eclipse, en concreto las localidades de Ribadeo y Burela, los dos lugares en los que más durará el eclipse. También contará la provincia de A Coruña con algunos de los mejores lugares desde los que ver el eclipse, como Mañón, Ortigueira o Cariño.
Si bien estas son algunas de las mejores opciones desde las que ver este fenómeno astronómico, hay otros puntos de la comunidad desde los que no se podrá ver el eclipse y no porque no sea visible sino porque estará prohibido.
Prohibido ver el eclipse desde aquí
El dispositivo de coordinación de seguridad, conformado por la Xunta de Galicia y la Delegación del Gobierno, ha hecho publico este martes los 29 puntos de exclusión en la comunidad para el eclipse del 12 de agosto. Se trata de una lista provisional (pueden añadirse más) compuesta por zonas en las que no se recomienda ver el eclipse porque no cumplen requisitos de seguridad, movilidad o accesos.
"É imprescindible respectar os puntos de exclusión establecidos polo dispositivo de seguridade. A colaboración cidadá será esencial para que os galegos e galegas poidamos vivir este acontecemento nas mellores condicións, polo que pedimos que se sigan en todo momento as indicacións dos efectivos despregados", señalaba este martes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, tras una reunión con las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, representantes del Ministerio de Transportes, la DGT y Aemet.
Por el momento son 29 los puntos que conforman la lista de exclusión, entre ellos algunos de los enclaves más reconocidos de la comunidad como la Torre de Hércules o el Fuciño do Porco, en O Vicedo.
Los 29 lugares excluidos
En la provincia de A Coruña estarán excluidos ocho puntos: en A Coruña, las illas de San Pedro y la Torre de Hércules; en Bergondo, Pedrido; las Furnas de Oleiros; y en Carnota, el Monte Pindo, el miradoiro de Cabana, A Berberecheira y la playa de Carnota.
En cuanto a Lugo, se trata de la provincia con más enclaves excluidos, con 17: el castillo de Castro de Ouro (Alfoz); A Anguieira, Monte Comado, Monte Cormería, Monte Pebanor y Santo Estevo do Ermo (Barreiros); la explanada del Parque dos Condes (Monforte); los miradores de Tixoso, As Laxes y Moreiras, el puente del río Sor y el puente de O Porto y O Fuciño do Porco (O Vicedo); una zona próxima a la hermita de San Marcos (Sarria); y los acantilados de Papel, Punta dá Mansa y Faro Roncadoiro (Xove).
Además, completan la lista provisional de lugares excluidos el mirador de San Martín en A Rúa (Ourense), el Monte da Guía en Vigo y Xestoso y la Fervenza do Toxa en Silleda.
Cómo observar el eclipse de forma segura
Lo más importante para observar el eclipse de forma segura es utilizar gafas con certificación EN ISO 12312-2:2015, que estén compradas a distribuidores de confianza o marcado CE (si las compras en la UE).
También se pueden utilizar filtros solares específicos para telescopios, prismáticos o cámaras, que se coloquen siempre por delante del objetivo. Las gafas deben estar en buen estado, sin rayaduras, perforaciones ni daños visibles.
Los filtros caseros como radiografías, gafas de sol, CD, cristales ahumados, gafas de soldador, filtros no certificados para prismáticos y telescopios, no son seguros y están totalmente desaconsejables.
Durante todas las fases parciales será obligatorio utilizar protección ocular, incluso cuando solo quede una pequeña parte del Sol visible. Solo se podrá mirar sin gafas durante la totalidad completa y exclusivamente desde los lugares en los que el Sol quede totalmente oculto. En cuanto reaparezca el primer borde brillante, será necesario volver a colocarse la protección de inmediato.
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