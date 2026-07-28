Galicia activa un amplio dispositivo de coordinación para garantizar un eclipse seguro

En la reunión de hoy entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, representantes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la DGT y la AEMET, presidida por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se destacó la intención del Gobierno de intensificar el dispositivo de coordinación para garantizar un eclipse seguro en Galicia.

Hasta el momento, hay 85 puntos de observación reconocidos por la Xunta para ver el eclipse el 12 de agosto. Estos puntos se integraron en la planificación nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad. Está previsto que se incrementen las zonas de observación a lo largo de estos días tras ser analizadas. El reparto por provincias es el siguiente: 33 puntos en A Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra y 6 en Ourense. Los concellos son los responsables de identificar los puntos para que, posteriormente, la Xunta los revise y los comunique a la Delegación del Gobierno con el fin de trasladar la documentación a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Pedro Blanco recalcó durante la reunión que Galicia es uno de los territorios clave para la observación del eclipse total, al ser el primer punto de observación de España y contar con una amplia red de enclaves de observación. Hizo un llamamiento para acudir a estos puntos acreditados: “Es fundamental dirigirse con tiempo y planificación a los lugares habilitados, donde se dan las condiciones adecuadas para seguir este fenómeno con garantías”, señaló.

En esta misma línea, el delegado incidió en la importancia de respetar los 29 puntos de exclusión establecidos por el dispositivo de seguridad, distribuidos en ocho en A Coruña, diecisiete en Lugo, uno en Ourense y tres en Pontevedra. Blanco destacó la importancia de seguir las indicaciones de los efectivos para garantizar el buen desarrollo del evento. Además, señaló que el operativo está concentrando sus esfuerzos en la gestión de aglomeraciones, la movilidad, la prevención de incendios, la cobertura de las telecomunicaciones y la atención a los visitantes.

Finalmente, el delegado puso en valor el esfuerzo que está realizando el Gobierno para planificar la observación de este fenómeno, evitando así posibles incidencias, ya que cuenta con un Plan Especial de Seguridad y un Plan Específico de Protección Civil.