El Gobierno declara en Galicia cinco zonas catastróficas, la mayoría por los incendios

Este martes el Gobierno central ha declarado como zonas afectadas por una emergencia de protección civil un total de 211 territorios de 14 comunidades autónomas, en su mayoría consecuencia de incendios forestales. Es el caso de Galicia, donde, de las 5 zonas catastróficas, 4 se deben al fuego. Se trata del incendio forestal registrado en abril en Ponteareas (Pontevedra), los fuegos de junio en Padrón (A Coruña) y Boborás (Ourense) y el de este mes en Ribas de Sil (Lugo). Además, también se incluye en el listado el ayuntamiento de Mos (Pontevedra) por un accidente en la AP-9 en junio en el que se vio involucrado un camión cisterna.

Además, la declaración incluye los incendios originados en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo que motivaron la declaración de emergencia de interés nacional el pasado 23 de julio, la primera vez que se adopta esta decisión en emergencias derivadas de incendios forestales.

También este martes la Guardia Civil ha detenido a un vecino de la comarca de Monterrei (Ourense), de 63 años de edad, como presunto autor del incendio forestal que calcinó 1.800 hectáreas en el municipio ourensano de Vilardevós en agosto de 2025, que obligó a confinar dos poblaciones. El sexagenario pasó a disposición de la jueza del Tribunal de Instancia de Verín, que lo dejó en libertad aunque bajo la obligación de comparecer cada 15 días para evitar un posible riesgo de fuga.

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En cuanto a la previsión de incendios, este miércoles la comunidad sigue bajo la influencia de las altas presiones, lo que anticipa un tiempo seco y cálido que no reduce el riesgo a cero, aunque sí será menos que las jornadas previas. Frente a los 180 concellos en riesgo muy alto o extremo del martes, el miércoles la cifra baja hasta los 141. La situación irá a mejor durante el jueves y el viernes, cuando comenzarán a bajar las temperaturas máximas.

Fuente: Faro de Vigo