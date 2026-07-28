El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo

El próximo 12 de agosto de 2026, Galicia vivirá un acontecimiento astronómico histórico: el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La comunidad gallega será, además, el primer territorio español desde el que podrá observarse el fenómeno, que atravesará Galicia de oeste a este al final de la tarde y cerca del atardecer.

Pero el eclipse no se verá igual desde todos los puntos de Galicia. La duración de la totalidad variará en función de la cercanía al eje central de la sombra de la Luna y habrá localidades que disfrutarán de más tiempo de oscuridad que otras.

Duración de la totalidad del eclipse de Sol del 12 de agosto de 2026 / IGN

En este escenario y según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la provincia de Lugo es la que se perfila como la mejor para observar el eclipse. En concreto, las localidades de Ribadeo y Burela encabezan la lista, con una duración cercana a 1 minuto y 49 segundos de oscuridad total.

Ribadeo y Burela, los dos lugares en los que más durará el eclipse

Durante casi dos minutos, la Luna ocultará por completo al Sol y será posible observar uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares. La experiencia será especialmente llamativa porque el eclipse tendrá lugar al atardecer, con el Sol ya muy bajo sobre el horizonte.

Mapa de la Xunta con todos los detalles para ver el eclipse desde Ribadeo / Xunta

En Ribadeo y Burela, la totalidad tendrá una duración superior a la registrada en otros puntos de la comunidad. Frente a sus 1 minuto y 49 segundos, en ciudades como Lugo el eclipse total se prolongará durante aproximadamente 1 minuto y 24 segundos, mientras que en A Coruña tendrá una duración estimada de un 1 minuto y 16 segundos.

En ambas localidades, el eclipse empezará alrededor de las 19.30 horas y finalizará poco después de las 21.21 horas. El momento de máxima ocultación se producirá a las 20.27 y la fase de totalidad se extenderá desde las 20.26 hasta las 20.28 horas.

El primero de la tríada de eclipses ibéricos

Después del eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como tal en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Le seguirá otro anular -en el que la Luna tapa el centro del Sol, pero deja visible un anillo brillante a su alrededor- el 26 de enero de 2028, que completará la tríada de eclipses ibéricos de 2026 a 2028.

No será posible observar otro eclipse total de Sol desde España hasta 2053, de ahí la importancia del fenómeno que tendrá lugar este verano.

Buscador por municipios desde la web de la Xunta / Xunta

Cómo saber si se verá el eclipse en tu zona

Tanto en la web del Instituto Geográfico Nacional como en el portal habilitado por la Xunta, será posible consultar cómo se verá el eclipse desde cualquier punto de Galicia a través de mapas interactivos por concellos, horarios exactos y consejos de seguridad.

Los usuarios podrán comprobar si su municipio está dentro de la franja de totalidad, conocer la duración del fenómeno y consultar las horas de inicio y finalización del eclipse. El portal autonómico también permite localizar puntos de observación próximos y comprobar las condiciones previstas para cada zona.

A grandes rasgos, la provincia de A Coruña estará en su mayor parte en la franja de totalidad, a excepción del sudoeste y en algunas zonas costeras, donde el eclipse se verá únicamente de forma parcial.

Lugo es la provincia gallega con una mayor presencia de la franja de totalidad. La mayor parte de su territorio estará en totalidad, incluida la capital.

El eclipse total de Sol podrá verse en la ciudad de Ourense de forma parcial / IGN

Ourense será una provincia de contrastes: mayoritariamente parcial, con totalidad en algunos municipios. La totalidad se concentra sobre todo en el este/sureste (Valdeorras y zonas de montaña), mientras que en el entorno de Ourense ciudad y buena parte del resto predominará el eclipse parcial.

Por último, en la provincia de Pontevedra predominará el eclipse parcial, con totalidad solo en municipios concretos del interior. Aunque la magnitud será muy elevada en gran parte de la provincia, no se alcanzará la ocultación completa del Sol en la mayoría de los municipios.

Cómo observar el eclipse de forma segura

Lo más importante para observar el eclipse de forma segura es utilizar gafas con certificación EN ISO 12312-2:2015, que estén compradas a distribuidores de confianza o marcado CE (si las compras en la UE).

También se pueden utilizar filtros solares específicos para telescopios, prismáticos o cámaras, que se coloquen siempre por delante del objetivo. Las gafas deben estar en buen estado, sin rayaduras, perforaciones ni daños visibles

Los filtros caseros como radiografías, gafas de sol, CD, cristales ahumados, gafas de soldador, filtros no certificados para prismáticos y telescopios, no son seguros y están totalmente desaconsejables.

Recomendaciones para ver el eclipse de forma segura / Xunta

Durante todas las fases parciales será obligatorio utilizar protección ocular, incluso cuando solo quede una pequeña parte del Sol visible. Solo se podrá mirar sin gafas durante la totalidad completa y exclusivamente desde los lugares en los que el Sol quede totalmente oculto. En cuanto reaparezca el primer borde brillante, será necesario volver a colocarse la protección de inmediato.

Recomendaciones para observar el eclipse

El Instituto Geográfico Nacional recomienda planificar con antelación el lugar de observación y seguir las indicaciones de seguridad para disfrutar del fenómeno sin riesgos. Los mejores lugares para verlos serán aquellos con el horizonte oeste despejado, ya que el eclipse se producirá muy cerca de la puesta de Sol.

En la misma línea se mueve la Xunta de Galicia, que aconseja planificar los accesos y los aparcamientos, así como llegar con antelación, ante la elevada afluencia que se espera en las zonas de totalidad.

29 zonas de exclusión en Galicia

El dispositivo de seguridad previsto para el eclipse total de Sol incluirá, por el momento, 29 puntos de exclusión en Galicia, espacios en los que se limitará el acceso dentro de la planificación diseñada para garantizar una observación segura del fenómeno.

Según explicó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, estas zonas se distribuyen entre las cuatro provincias: 8 en A Coruña, 17 en Lugo, 1 en Ourense y 3 en Pontevedra. El objetivo es evitar riesgos y facilitar la gestión de las grandes concentraciones de personas que se esperan durante la jornada.

Blanco hizo un llamamiento a la ciudadanía para que planifique con antelación sus desplazamientos y acuda a los puntos de observación habilitados. "É fundamental dirixirse con tempo e planificación aos lugares habilitados, onde se dan as condicións axeitadas para seguir este fenómeno con garantías", remarcó.

Por el momento, la Xunta ha reconocido 85 puntos de observación que ya están integrados en la planificación nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad, una cifra que podría aumentar durante los próximos días. De ellos, 33 se encuentran en la provincia de A Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra y 6 en Ourense.

El dispositivo especial también pondrá el foco en la movilidad y el tráfico, el riesgo de incendios forestales, las posibles limitaciones de cobertura móvil y la atención a los visitantes nacionales e internacionales que se desplacen a Galicia para presenciar el eclipse.

El delegado del Gobierno insistió además en la importancia de respetar las zonas restringidas y seguir en todo momento las indicaciones de los efectivos desplegados. "A colaboración cidadá será esencial para que os galegos e galegas poidamos vivir este acontecemento nas mellores condicións", señaló.

El Gobierno cuenta para la jornada con un Plan Especial de Seguridad y un Plan Específico de Protección Civil, mientras continúan los trabajos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la DGT y AEMET.