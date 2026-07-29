La concesionaria de la AP-9, Audasa, cierra el primer semestre con casi 46 millones de euros de beneficios

Audasa, la empresa concesionaria de la AP-9, cerró el primer semestre de este año con 45,9 millones de euros de beneficio neto, según ha trasladado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en un comunicado. Esto se supone un incremento del 3,1 % más que hace un año.

Estas cuentas se revelan una semana después de que el Congreso de los Diputados aprobase definitivamente la ley orgánica que permite transferir a la comunidad autónoma la titularidad de la Autopista del Atlántico, las competencias sobre la concesión y sus funciones y servicios. Ahora, Gobierno central y Xunta deberán sentarse a negociar en una Comisión Mixta se prevé compleja y es que el presidente gallego, Alfonso Rueda, reiteró esta misma semana que «si no se garantiza la financiación correspondiente, Galicia no puede aceptar esta transferencia».

Crecen los beneficios, pero también el uso de la infraestructura hasta alcanzar los 61 millones de viajes, con una intensidad media diaria de 26.833 vehículos, lo que un incremento de entorno al 3 %. El incremento del tráfico en la carretera que vertebra la comunidad de norte a sur se traduce en un volumen de negocio de 108 millones de euros y un beneficio neto de 45,9 millones.

Así las cosas, la concesionaria apunta que en torno al 81 % de los conductores que ha utilizado ha hecho uso del telepeaje, más conocido como Vía-T. A través de las bonificaciones públicas actuales, los usuarios ahorraron más de 31,7 millones, a lo que hay que sumar el descuento comercial propio del 25 % aplicado por la empresa (5,5 millones) y los peajes en sombra (6 millones).

La empresa mantiene un contencioso con la Administración General del Estado tras interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para reclamar el cobro del 50 % de los peajes en sombra de las anualidades 2020 a 2024 más intereses. En materia financiera, la compañía refinanció 66,8 millones de euros en obligaciones con vencimiento a 2036 y reestructuró préstamos bancarios a través de operaciones bilaterales hasta 2033.

Reducción de los accidentes por irrupción de jabalíes

La concesionaria ha informado de una reducción del 60 % de los accidentes con daños personales por irrupción de jabalíes después de haber implementado barreras inteligentes y sistemas de cámaras en enlaces clave como A Barcala o Santa Marta, en A Coruña.

Además, ha impulsado la transición ecológica mediante la puesta en marcha de sus primeros 16 puntos de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos, de un total de 74 previstos en el corredor de la AP-9.