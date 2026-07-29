Continúa la búsqueda de la joven desaparecida en Lugo el 21 de julio: el dispositivo se reorienta a espacios de difícil acceso

La búsqueda de Carmen L. R., la joven de 24 años desaparecida en Lugo desde el pasado 21 de julio y considerada de alta vulnerabilidad, continúa sin resultados después de que los dispositivos desplegados durante los últimos días hayan peinado sin éxito varias de las zonas donde podría encontrase.

Durante la jornada de este miércoles, los efectivos han centrado los trabajos en el monte Segade, un lugar que la joven conoce, mientras que el pasado fin de semana las labores se concentraron en el entorno del río Miño, entre la Fábrica de la Luz y el Puente Romano, una zona en la que Carmen ya había sido localizada durante una desaparición anterior.

Según ha confirmado la Policía Nacional, ninguno de estos rastreos ha permitido encontrar indicios sobre el paradero de la joven, por lo que ambas áreas quedan descartadas y no volverán a ser objeto de nuevas batidas.

Las mismas fuentes han explicado que la ciudad permanece «alerta» por si la joven pudiera aparecer en cualquier momento, de modo que el dispositivo está reorientando ahora sus esfuerzos hacia espacios de difícil acceso, donde resulta más complicada la búsqueda.

En ese contexto, el operativo ha contado con el apoyo de la Unidad Subacuática de la Xunta de Galicia, que ha participado en las inspecciones del entorno del Miño en días pasados, y la Policía Nacional ha confirmado que este fin de semana se incorporará una unidad de caballería para facilitar el acceso a zonas de monte y terrenos de complicada orografía.

La operación de búsqueda está siendo coordinada por la Policía Nacional, con la colaboración de los familiares de la desaparecida y de distintos medios especializados.

En este contexto, la alerta fue difundida por la asociación SOS Desaparecidos, que calificó el caso como de alta vulnerabilidad. La joven, de 24 años, mide aproximadamente 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo moreno y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía el uniforme de trabajo de Carrefour.

La familia presentó la denuncia tras perder el contacto con ella y la Policía Nacional inició de inmediato el dispositivo de búsqueda. Carmen fue vista por última vez en el barrio de A Milagrosa.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación y recuerdan que cualquier información que pueda contribuir a localizar a la joven debe comunicarse de inmediato a la Policía Nacional, la Guardia Civil o a los servicios de emergencias.