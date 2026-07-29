La filial francesa de Pontegadea duplica su capital tras su última adquisición en París por más de 800 millones

La filial francesa de Pontegadea duplicó su capital social un día antes de cerrar la compra del complejo de oficinas Capital 8, en París, una operación valorada en más de 800 millones de euros y considerada la segunda mayor adquisición inmobiliaria realizada por el brazo inversor de Amancio Ortega en sus más de dos décadas de historia.

Según el anuncio publicado ayer en el Registro Mercantil francés, el socio único de Pontegadea France acordó el pasado 22 de julio elevar el capital social de la sociedad desde los 18,46 millones hasta los 38,31.

El anuncio legal no detalla el motivo de la ampliación de capital ni el sistema utilizado para llevarla a cabo, y se limita a recoger el acuerdo adoptado por el accionista único para modificar los estatutos de la sociedad.

La decisión se produjo un día antes de que se hiciese público que Pontegadea había cerrado la adquisición del complejo Capital 8, un edificio de oficinas situado en París y adquirido al gestor de inversiones Invesco por un importe superior a los 800 millones. Con esta operación, la inmobiliaria de Amancio Ortega firmó la segunda mayor compra de su historia, solo superada por la adquisición en 2022 del Royal Bank Plaza de Toronto.

Compra y venta

El mercado francés ha ganado peso de forma significativa dentro de la cartera internacional de Pontegadea durante los últimos ejercicios. Solo en 2025, la compañía adquirió el Hotel Banke de París por 97 millones, mientras que ese mismo año completó una de las escasas desinversiones de su trayectoria con la venta por 90 millones de un edificio de oficinas situado en el número 48 de la calle Notre-Dame des Victoires.

Las últimas cuentas depositadas por Pontegadea France reflejan además el fuerte crecimiento experimentado por la filial. Al cierre de 2025, sus activos ascendían a 823 millones, frente a los 501 del ejercicio anterior, mientras que el beneficio neto alcanzó los 54,9 millones, impulsado tanto por el incremento de los ingresos por alquiler como por la citada venta del inmueble parisino.

Noticias relacionadas

La ampliación de capital se produce, por tanto, en un momento de expansión de la actividad de Pontegadea en Francia, uno de los mercados en los que el grupo ha intensificado su inversión en los últimos años y que, tras la incorporación de Capital 8, incrementará de forma notable el volumen de activos inmobiliarios que gestiona en el país.