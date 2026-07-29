La Guardia Civil investiga a un conductor que huyó a más de 200 km/h con un coche robado en Allariz y sin carné

La Guardia Civil investiga al conductor que durante la madrugada del pasado domingo 29 de marzo se dio a la fuga a más de 200 kilómetros por hora. Este iba en un vehículo robado en el municipio orensano de Allariz, con las luces apagadas y sin carné de conducir.

Según indica el comunicado de la Comandancia, el hombre fue detenido este fin de semana y puesto a disposición judicial este lunes, tras lo cual se decretó su libertad con medidas.

Los agentes de la Unidad de Seguridad Viaria (UNIS) del Subsector de Tráfico de Ourense localizaron el vehículo el pasado 29 de marzo mientras realizaban servicios de vigilancia en la A-52, a la altura de Allariz. Los agentes procedieron a darle el alto y notificarle la infracción, tras detectar que el vehículo circulaba a una velocidad muy superior a la establecida y que carecía de seguro en vigor.

Sin embargo, tras activar las señales luminosas, el conductor no redujo la velocidad ni se detuvo. Debido a esto, los agentes se situaron en el carril izquierdo para hacerle indicaciones con la linterna y que se apartara. En ese momento, el conductor dirigió el vehículo hacia ellos, obligándoles a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión, tras la cual se dio a la fuga a gran velocidad.

Los agentes iniciaron el seguimiento del turismo, observando cómo realizaba cambios de carril erráticos y frecuentes, adelantaba a otros vehículos, apagaba las luces e incrementaba la velocidad hasta alcanzar los 200 km/h, manteniendo esta velocidad durante al menos 15 kilómetros.

La Guardia Civil informó que el vehículo había sido sustraído y que el investigado tenía una orden de alejamiento respecto al titular del mismo. Tras intervenir el coche e investigar los hechos, la Comandancia constató además que los neumáticos presentaban un estado de desgaste muy avanzado.

La dificultad de localización, que tardó meses, se debió al hecho de que el conductor no tenía su domicilio actualizado en la DGT. Sin embargo, tras semanas de investigación, los agentes pudieron identificarlo, descubriendo a su vez que, en el momento de los hechos, el investigado carecía de carné de conducir en vigor, tras haber perdido todos los puntos.

Como consecuencia de estos hechos, el investigado se enfrenta a la posible comisión de cuatro delitos: conducción temeraria (castigada con penas de 2 a 5 años de prisión), conducción de vehículo a motor sin permiso vigente (de 3 a 6 meses de cárcel), desobediencia grave a los agentes de la autoridad (de 3 meses a 1 año de prisión) y un delito de hurto (con una pena de 6 a 18 meses de privación de libertad).

A esto se suman dos infracciones administrativas: la primera, por no comunicar el cambio de domicilio a la DGT; la segunda, por desobedecer las órdenes de los agentes y circular sin seguro obligatorio.