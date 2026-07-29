Sara Catrain seguirá al frente de los farmacéuticos de A Coruña con una junta renovada

Sara Catrain González continuará como presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña durante los próximos cuatro años al frente de una junta de gobierno renovada, integrada por 23 profesionales. El nuevo equipo incorpora a nueve farmacéuticos de distintos ámbitos de ejercicio y mantiene a otros 14 de la etapa anterior.

La mesa electoral proclamó electa la única candidatura presentada una vez concluido el periodo de alegaciones, por lo que no fue necesario celebrar votaciones. La nueva junta, formada por 15 mujeres y ocho hombres, tomó posesión este miércoles con la jura de los cargos.

Catrain, farmacéutica en Padrón, estará acompañada en la dirección por Ramón Sáez Pérez, ejerciente en A Coruña, como vicepresidente; Marta Mosquera Parrado, especialista en Laboratorio Clínico, como secretaria; y Marga Muñoz de la Llave, titular de una farmacia en Carballo, como tesorera.

Durante el acto también se entregaron insignias a los miembros que abandonan la directiva y se reconoció su trabajo durante los últimos cuatro años. En este periodo, el colegio impulsó colaboraciones con asociaciones de pacientes, campañas de prevención y actuaciones relacionadas con la receta electrónica y la salud pública.

Entre las iniciativas desarrolladas figuran acciones sobre el sesgo de género en la salud cardiovascular y los síntomas de la menopausia, la extensión de la receta electrónica a las mutualidades, la celebración del 130.º aniversario de la fundación del Colegio Médico-Farmacéutico y la participación en la red de farmacias centinela.

Nueve incorporaciones de distintos ámbitos profesionales

La renovación pretende ampliar la representación de las diferentes áreas de la profesión farmacéutica. Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Ignacio Arce Martínez, que ejercerá como vocal de número.

También se suman Carmen María López Fraga, en representación de adjuntos, sustitutos y regentes de oficinas de farmacia; Cristina Talavero González, como vocal de Analistas Clínicos; y Sandra Sánchez Millares, al frente de la vocalía de Distribución.

Enrique Martínez Parajó asumirá la representación de los establecimientos de distribución o dispensación de medicamentos veterinarios, mientras que Beatriz Castelo Mosquera ocupará la vocalía de Óptica Oftálmica, Optometría y Acústica Audiométrica.

Completan las incorporaciones Victoria Hanna Montero, en Plantas Medicinales y Homeopatía; María Beatriz Riveiro Barciela, en Servicios de Atención Primaria; y José María Giráldez Montero, en Servicios Farmacéuticos de Hospital.

Permanecen en el equipo de gobierno Purificación López Carbajales, Ernesto Eiroa Castro, Antonio Busto Cuiñas, Nina Villasuso Cores e Ignacio Labella Lozano.

También renuevan sus responsabilidades Paula Briones Amor, en Dermofarmacia; Blanca González Herrero, en Alimentación; Silvia Represa Veiga, en Oficinas de Farmacia; Ángel Concheiro Nine, en Docencia e Investigación; y Noemí Insua López, en Ortopedia.

La nueva junta se marca como prioridad participar en la mejora de la regulación farmacéutica nacional y seguir de cerca la futura Ley del Medicamento. También abordará cuestiones relacionadas con el Sistema Español de Verificación de Medicamentos, entre ellas la sustitución del cupón precinto por un identificador único.

En el ámbito gallego, el colegio trabajará en la renovación del concierto y en la mejora de las funcionalidades de la receta electrónica. Una de las principales demandas es facilitar la comunicación entre las farmacias y los centros de salud o los médicos responsables de los pacientes.

El desarrollo de los Servicios Farmacéuticos Profesionales Asistenciales será otra de las líneas de trabajo durante el nuevo mandato. El objetivo es reforzar la colaboración con las autoridades sanitarias en programas de salud pública y consolidar iniciativas como la red de farmacias centinela.