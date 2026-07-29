Transportes saca a información pública los anteproyectos de corredores de autobuses estatales, cinco vinculados a Galicia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a sacar a información pública los anteproyectos de los 31 corredores de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera que faltaban para completar el que será el nuevo mapa concesional estatal. De ellos, cinco están vinculados a Galicia, con destino y origen en la comunidad gallega.

En concreto, se trata del corredor Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona; corredor Santiago-Santander-Bilbao-Barcelona; corredor A Coruña-Salamanca-Sevilla; corredor San Sebastián-Pontevedra y corredor Madrid-Salamanca-Pontevedra.

El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha destacado que este proceso de información pública tiene por objetivo «conocer opiniones para mejorar este mapa concesional». El sistema de transporte público por autobús es «el que mejor vertebra nuestro país porque llega a todos los rincones», ha añadido.

Estos 31 corredores se unen a los tres que ya se han aprobado en consejo de ministros: el corredor Castro-Urdiales-Bilbao, aprobado el 25 de noviembre de 2025 y ya en proceso de licitación; el corredor Madrid-Zaragoza-Cataluña, aprobado el 21 de abril; y el corredor Madrid-Valencia, aprobado el 5 de mayo.

De esta manera, el nuevo mapa concesional estará compuesto por un total de 34 corredores que darán servicio a 1.682 municipios en 600 rutas con un total de 190.424 km y 2.294 paradas. Se espera asimismo que haya 764.804 expediciones anuales y alrededor de 31 millones de viajeros.

La licitación de los nuevos contratos permitirá una bajada generalizada de tarifas, con una reducción promedio por usuario del 22%. Así, la tarifa media será de 0,06715 euros por viajero y kilómetro.

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Durante los treinta días hábiles posteriores a la publicación en el BOE, los anteproyectos estarán publicados en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que ciudadanos y demás entidades de la sociedad civil pueda realizar sus aportaciones.

Fuente: Faro de Vigo