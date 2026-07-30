La autopista de peaje más barata de España está en Galicia y no es la AP-9, la segunda más cara de extremo a extremo

Galicia concentra dos de los datos más llamativos del mapa de peajes en España. La comunidad cuenta con la autopista de pago más barata del país por kilómetro recorrido y, al mismo tiempo, está vertebrada de norte a sur por la segunda vía de altas prestaciones más cara de extremo a extremo. En un lado está la AG-57 y en el otro, la AP-9.

Así se desprende del último informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que analiza las tarifas vigentes en las principales autopistas españolas durante 2026. El estudio sitúa a la AG-57, que conecta Puxeiros (Vigo) con Baiona, como la vía de pago más económica del país, con un coste de 0,06 euros por kilómetro. También la AG-55, entre A Coruña y Carballo, figura entre las más baratas, con una tarifa de 0,07 euros por kilómetro.

La Autopista del Atlántico, en el podio de las vías más gravosas del país

La situación cambia radicalmente en la Autopista del Atlántico, la AP-9. Aunque su coste por kilómetro no figura entre los más elevados del país, la longitud de esta infraestructura hace que recorrer sus cerca de 220 kilómetros entre Ferrol y Tui suponga un desembolso de 28,10 euros, el segundo trayecto completo más caro de la red estatal de autopistas de peaje. Solo lo supera la AP-68 entre Bilbao y Zaragoza (39,90 euros).

La comparación pone de manifiesto que el coste real que soportan los conductores no depende únicamente de la tarifa por kilómetro, sino también de la distancia recorrida. En el caso gallego, esta combinación sitúa a la comunidad en los dos extremos del ranking nacional: alberga la autopista de peajes más barata de España y, al mismo tiempo, una de las más gravosas para quienes realizan el recorrido íntegro de la AP-9.

Un abismo de precios entre unos territorios y otros

El informe de AEA también constata que las diferencias tarifarias entre autopistas españolas siguen siendo muy significativas, tanto en concesiones estatales como autonómicas. Mientras algunas vías mantienen precios inferiores a los siete céntimos por kilómetro, otras multiplican ese importe, reflejando un mapa de peajes muy desigual. Debido a esa disparidad geográfica y estructural, un automovilista puede pagar desde 0,06 euros por kilómetro por utilizar una autopista autonómica en Galicia hasta máximos que rondan los 0,50 euros por kilómetro por circular por infraestructuras del País Vasco (Túneles de Artxanda) y Cataluña (Túneles del Cadí). En función del territorio por el que se circule, la hora del viaje o el método de pago elegido puede haber variaciones tarifarias de hasta un 750%.

España cuenta en la actualidad con una extensa red de 165.832 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.525 km son gestionados por la Administración Central (soportando más del 53% del tráfico total de nuestro país); 71.374 dependen de las comunidades autónomas (con el 41,9% del tráfico) y 67.934 de las diputaciones y cabildos (con el 5,%). Además, existen otros 500.000 kilómetros de viales urbanos pertenecientes a los ayuntamientos. Del total de la red, unos 17.690 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas y autovías), de los que en aproximadamente 1.960 kilómetros hay que pagar peaje.