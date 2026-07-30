Denegada la libertad a un acusado de violencia de género en Ourense al persistir un "riesgo extremo" para su pareja
El tribunal mantiene la prisión provisional por el incumplimiento de la medida cautelar de alejamiento
Pablo Vázquez
La Audiencia Provincial de Ourense ha desestimado el recurso de apelación presentado por la defensa de un investigado por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer, en concreto delitos de lesiones y quebrantamiento de medida cautelar. De esta forma se rechaza su puesta en libertad al considerar que la víctima corre un riesgo "extremo". En consecuencia, el Juzgado número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Verín dictó un auto en el que se decretaba la prisión provisional y sin fianza del investigado, al no respetar este la medida que le prohibía acercarse y comunicarse con la víctima, su pareja.
La postura de la defensa del recurrente fue rechazada tanto por el Ministerio Fiscal como por la representación procesal de la víctima. El recurrente cuestionaba la medida del juzgado alegando tanto una supuesta falta de indicios de criminalidad como una ausencia de fines que justificasen la prisión y una escasa motivación del auto original.
Los argumentos expuestos por la Sala
Desde la Audiencia Provincial de Ourense se han desestimado estos argumentos al considerar que la resolución "cumple con todos los requisitos enumerados, tanto desde un punto de vista objetivo como teleológico", recalcando que esta se encuentra "absolutamente justificada". Esto se debe al incumplimiento reiterado por parte del investigado de la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima. Debido a esto se considera que no existe "otra medida menos gravosa para proteger a la víctima" y garantizar la protección efectiva de la perjudicada.
La decisión se sustenta en una valoración integral de los hechos, al contar el investigado con antecedentes penales por delitos de naturaleza similar. Es más, desde el pasado mes de abril se han acumulado numerosos incidentes violentos bajo investigación en el seno de la pareja, todos ellos relacionados con la violencia sobre la mujer.
Asimismo, la Audiencia ha subrayado que el riesgo para la víctima fue calificado por las fuerzas de seguridad como "extremo", una valoración ratificada por la propia perjudicada al declarar ante el tribunal que "teme por su integridad".
Finalmente la Sala ha dado total credibilidad al testimonio de la víctima, amparado por informes médicos forenses y diversas corroboraciones periféricas.
El tribunal ha señalado además que la dependencia emocional de la mujer ha favorecido la comisión del delito de quebrantamiento que se investiga, justificando así la necesidad de mantener la prisión preventiva como única garantía de seguridad.
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