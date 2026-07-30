Estos son los libros que más recomiendan los libreros gallegos para este verano

Los libros también encuentran un hueco en la maleta cuando llega el momento de preparar las vacaciones. Con más tiempo para descansar y desconectar, la lectura acompaña cada vez a más personas en la playa, la montaña o incluso durante una escapada urbana.

Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, elaborado por Conecta para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) con el patrocinio de Cedro, un 30,9% de los lectores afirma leer más durante las vacaciones de verano. Este dato refleja que el verano sigue siendo uno de los momentos preferidos para disfrutar de la lectura, ya sea en la playa, en el río o en casa.

Los libreros gallegos comentan que lo que más buscan los lectores durante el verano es, sobre todo, disfrutar. «En verano, el lector dispone de más tiempo y entra en la librería con ganas de dejarse aconsejar, de descubrir algo nuevo y de encontrar ese libro que le acompañe durante los días de descanso. Hay quien llega con una lista muy clara y razonada, pero en general, la mayor parte de los lectores simplemente busca una buena historia, entretenida, que les atrape desde la primera página. Es una época en la que la recomendación personalizada cobra un valor especial», comenta Óscar Porral Vicente, vicepresidente de la Federación de Librerías de Galicia y dueño de la librería Bandini de Bertamiráns.

El entretenimiento y el bienestar también figuran entre las principales motivaciones de quienes buscan una lectura para las vacaciones. «Un buen libro es una forma de acompañar las vacaciones», explica Elena Figueira Vázquez, de la librería Vigo de Papel, de la ciudad de Rías Baixas.

Por su parte, Celia Fernández Clemente, secretaria de la Federación de Librerías de Galicia y responsable de Espazo Lector Nobel, en Ourense, explica que los lectores, en verano, buscan «literatura de evasión y entretenimiento y también, localizar algún título del que han escuchado o leído crítica y ahora con tiempo, es momento de descubrir».

Patricia Porto Paderne de la libraría compostelana Lila de Lilith señala que lo más elegido en verano son las «narrativas lixeiras».

Más que llegar con una lista cerrada, muchos lectores aprovechan las vacaciones para dejarse aconsejar por el librero, una figura que recupera protagonismo durante estos meses.

Los géneros más elegidos en verano

La novela es la gran protagonista y reina del verano. «Esencialmente, los títulos que funcionan bien son aquellos que ya lo hicieron durante el invierno y que probablemente están en la «lista de deseos» de los lectores en espera de disponer de tiempo necesario para disfrutarlos», señala Óscar Porral Vicente.

La literatura ligera, de evasión y de entretenimiento es lo más elegido para llevarse de vacaciones

Los géneros más demandados son la narrativa contemporánea, el thriller, la novela negra y la novela social, que son temáticas que acompañan muy bien el ritmo relajado de las vacaciones. «También hay un repunte importante de los ensayos divulgativos y de los libros de desarrollo personal, lo que demuestra que muchos lectores aprovechan el verano para descubrir nuevos temas o dedicar tiempo a lecturas que durante el resto del año dejan aparcadas», explica Porral Vicente.

«El thriller, especialmente en formato bolsillo, se mantiene como el gran éxito de ventas, con novelas como El buen padre, de Santiago Díaz, Un fuego azul, de Pedro Feijoo o Asesinato en la casa rosa, de Arantza Portabales, a la cabeza», señala la dueña de Vigo de Papel, Elena Figueira.

Daniel Blanco, de la librería A Tobeira de Oza de la ciudad de A Coruña, señala que este verano la novela negra vuelve a ser el género más demandado. Además, destaca que la ciudad se ha convertido en un destino para quienes buscan una oferta cultural diferente. «É interesante que a cidade sexa recoñecida polas librarías e pola oferta cultural».

Los ‘best seller’ del verano

Un tipo de libro que sorprendió a la mayoría de los libreros y que está teniendo muy buenas ventas son los murdoku, un pasatiempo de lógica y deducción que mezcla la mecánica de eliminación de un sudoku con la temática de misterio de el Cluedo. Consiste en resolver casos de asesinatos mediante cuadrículas donde, al igual que los números en un sudoku, cada sospechoso o pista solo puede ocupar una posición única por fila y columna.

«Ahora el fenómeno murdoku nos ha dejado alucinados tanto en la feria del libro como en nuestro día a día en tienda», destaca Elena Figueira.

Según Rober Cagiao, dueño de la librería Lume de A Coruña, apuesta por algunos títulos que están llamando la atención este verano: «El latido de las mariposas de May Ayamonte y Mala gente de Alberto Caliani». Algo que sorprendió a Cagiao este verano fue que los lectores están optando por libros con temática de eclipses, ya que estamos prontos al eclipse del año, el próximo 12 de agosto.

Los elegidos de los libreros para la época estival

Los autores gallegos también figuran entre las recomendaciones de los libreros para este verano. Elena Figueira Vázquez de Vigo de Papel recomienda uno de los best sellers de su librería: «Golpes de Luz de Ledicia Costas. Lo hay en gallego, castellano y formato bolsillo. Es un libro ágil y entretenido, con grandes toques de humor y con una historia en la que a ratos muchos podemos sentirnos identificados. Para mí es el libro de este verano, sin lugar a dudas», señala.

Patricia Porto Paderne de la librería Lila de Lilith recomienda también autoras gallegas y españolas: «Han cantado bingo de Lana Corujo, e en galego A muller de mentira de Iria Collazo». Por su parte, en formato ensayo, su elegido es Razóns de peso, coordinado por Andrea Nunes y Letivia Citoula.

Óscar Porral Vicente de la librería Bandini de Bertamiráns explica que sería muy difícil elegir un solo libro o autor para recomendar pero, que su elección sería Ya nadie escribe cartas, de Eun jin Jang. «Es una novela que reflexiona sobre la soledad, la memoria y la dificultad de comunicarse en un mundo cada vez más acelerado. Una historia íntima y emotiva que invita a valorar la importancia de las palabras y de las relaciones personales. Además, el verano ofrece el tiempo perfecto para dejarse llevar por una lectura de este tipo», apostilla.

A Celia Fernández Clemente también se le hace difícil hacer la elección de un solo libro, pero, según ella, «una muy buena elección sería nuestra gallega Maica Gorgal con Las tejederas del Mar».

Sea una novela negra, un ensayo, un clásico o incluso un murdoku, el verano sigue siendo la época del año en la que muchos lectores recuperan el placer de leer sin mirar el reloj. Y las librerías gallegas vuelven a convertirse en el mejor punto de partida para encontrar el libro que acompañará las vacaciones.