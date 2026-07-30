Prime Video busca figurantes en Galicia para los rodajes del final de una de las trilogías románticas más exitosas

Galicia y sus paisajes de película siguen cautivando a las grandes plataformas de streaming.

Rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta, titulada 'Lobo', a finales de enero. / Netflix

Prime Video apuesta por Galicia

Si a principios de año Netflix anunciaba su firme compromiso por seguir creando historias locales desde la comunidad —«La presencia de la plataforma roja en Galicia va a ir a más», advirtió a finales de enero a EL CORREO GALLEGO Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía—, ahora es una de sus grandes rivales, Prime Video, que cumple diez años en España, la que apuesta por el talento gallego y sus localizaciones.

Fotograma de 'Dímelo bajito'. / Vaca Films

'Dímelo con besos', el final de la trilogía romántica de Mercedes Ron

Lo hará con cuatro nuevos largometrajes entre los que se encuentra Dímelo con besos, película producida por la compañía coruñesa Vaca Films que —tras el estreno en diciembre de 2025 de Dímelo Bajito y la finalización de las grabaciones de Dímelo en Secreto, que llegará a Prime Video a principios de 2027— supone el desenlace de la adaptación de la exitosa trilogía romántica de Mercedes Ron que acerca el triángulo amoroso de dos hermanos, Thiago y Taylor Di Bianco (Fernando Lindez y Diego Vidales), y una amiga de la infancia, Kamila Hamilton (Alicia Falcó), a la que vuelven a ver tras mucho tiempo.

'Dímelo con besos' ya se rueda en Galicia

Un nuevo proyecto, Dímelo con besos, todavía sin previsión de estreno en streaming, pero que ya se rueda en Galicia.

Lo ha hecho en el CIFP Universidad Laboral de Culleredo (A Coruña), set en el que se desarrollan, principalmente, las grabaciones de un largometraje que también se ambientará en varias localizaciones de la comunidad como Ourol, en Lugo, y zonas de la provincia de A Coruña como Pontedeume, Cabanas, As Pontes de García Rodríguez o la ciudad herculina.

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, observa en el CIFP Universidad Laboral de Culleredo (A Coruña) los rodajes en Galicia de la nueva película de Vaca Films para Prime Video, ‘Dímelo con besos’. / Xunta de Galicia

Prime Video busca figurantes en Galicia

Precisamente, A Coruña acoge esta semana los rodajes de la nueva película de Prime Video Dímelo con besos. Una noticia que hemos podido saber a través de la empresa Toma Extra Casting, que ha abierto un proceso de selección de figurantes para las grabaciones, que tendrán lugar desde este viernes a las 19.00 horas hasta las 06.30 horas del sábado.

En concreto se buscan a personas «mayores de 18 años residentes en galicia» que todavía no hayan salido en la saga Dímelo.

Aquellas personas interesadas deberán enviar un whatsapp al teléfono 654 11 70 96 que incluya el nombre y los apellidos, la edad, el lugar de residencia y fotografías muy recientes.