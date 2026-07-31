El BNG denuncia un "verano negro" en la sanidad gallega con "hasta dos meses de espera" en atención primaria

A las puertas del mes de agosto, la portavoz de Sanidade del BNG, Montse Prado, ha denunciado que la sanidad pública gallega vive «un verano negro, con hasta dos meses de espera para una cita en atención primaria». Una situación crítica que, explica, también se da en «hospitales desbordados», en los que «los propios profesionales advierten de un riesgo real de colapso por falta de personal».

Así lo trasladó este viernes el BNG en un comunicado en el que remarca que «la desatención sanitaria continúa en aumento»: «Son reiterados los testimonios, denuncias, informes y movilizaciones vecinales que confirman esta realidad por toda Galicia». «En O Salnés, la ambulancia medicalizada que debería salvar vidas volvió este jueves a llegar 20 minutos tarde para atender un infarto en Ponte Arnelas por tener su base en Sanxenxo», ejemplificó, al tiempo que remarcó que el Hospital Clínico de Santiago «lleva meses con pacientes en los pasillos».

Todo esto, apuntó, «mientras el conselleiro de Sanidade pasea por Galicia vendiendo normalidad, diciendo que la atención está garantizada y que la culpa es del aumento de la demanda». En este contexto, Prado tachó de «inaceptable» que el Ejecutivo liderado por Alfonso Rueda «normalice que la sanidad pública se desangre». «Desde el BNG no vamos a aceptar que una persona tenga que esperar dos meses para ver a su médico; no vamos a callar mientras haya camas cerradas o ambulancias que no llegan, poniendo así vidas en peligro», subrayó.

De este modo, el BNG exige responsabilidades en el Parlamento gallego y reclama al Ejecutivo del PP «la presentación inmediata de un Plan de Recursos Humanos en el Sergas», así como que ponga fin a «su política de precariedad y explotación en las condiciones laborales».

Además, defiende la puesta en marcha de un Plan de retorno, captación y fidelización de profesionales, con ofertas atractivas y competitivas tanto en el ámbito económico como en las condiciones laborales, y propone contemplar en los Presupuestos de 2027 partidas específicas «para atender estas demandas».