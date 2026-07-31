Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos

Un centro comercial gallego ha logrado un hito que lo coloca en la élite nacional: se ha convertido en el primero de España en obtener la certificación internacional SHORE Gold, un sello que premia la gestión del riesgo, la seguridad y la capacidad de resiliencia operativa.

El reconocimiento ha recaído en el centro comercial Gran Vía de Vigo, que junto con Lagoh (Sevilla), ambos gestionados por HLRE Socimi, se han convertido en los primeros centros comerciales en España en alcanzar el estándar internacional SHORE Global Risk Stantard (SHORE GRS) con la calificación Gold.

El SHORE GRS es un estándar internacional que evalúa la capacidad de los activos para anticipar, gestionar y responder ante posibles riesgos mediante un modelo de mejora continua.

Para ello, analiza aspectos como la gestión del riesgo, la seguridad, la protección de las personas, la gestión de operadores y la continuidad del negocio, acreditando la eficacia de los protocolos implantados y la capacidad de ambos centros para responder ante posibles situaciones adversas.

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“Este reconocimiento avala el trabajo realizado por todos los equipos y nos proporciona una metodología para seguir mejorando de forma continua", señala Verónica Montalbán, ESG Manager de HLRE Socimi.