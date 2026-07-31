Sanidad
Galicia confirma un primer caso de sarampión: es importado y en un varón de 40 años que evoluciona «favorablemente»
Durante el año pasado, la comunidad analizó 5 casos, y todos fueron descartados, lo mismo que otros siete en lo que va de 2026
Solo en lo que va de año, Galicia ha investigado un total de ocho casos posibles de sarampión y siete los ha descartado. No obstante, el octavo ha sido confirmado por el Centro Nacional de Microbiología esta misma semana. El afectado es un varón de 40 años que «evoluciona favorablemente» y que se encuentra «en buen estado general», como explican desde la Consellería de Sanidade.
El departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño informa de que se ha activado el protocolo de vigilancia y control de la enfermedad después de que el caso se hubiera notificado. Se trata de un caso importado, «compatible con los antecedentes de viaje fuera de Galicia», señalan, si bien admiten que «no es posible determinar con certeza el lugar en el que se produjo el contagio».
La sospecha de un posible caso de sarampión fue notificada al Sistema de Alerta Epidemiolóxica de Galicia el día 23 de julio, activándose de forma «inmediata» el protocolo marcado para esta enfermedad. Cinco días después se ha recibido la confirmación oficial de la dolencia.
Entre esas actuaciones se encuentra la investigación epidemiológica del caso, la identificación y valoración de los contactos, la implantación de medidas de prevención y control correspondientes a cada situación y la coordinación con los servicios asistenciales y de salud pública implicados.
Investigación en marcha
De estos análisis, Sanidade concluye que «el riesgo para la población general es muy bajo». Galicia, además, alegan desde Saúde Pública, mantiene «elevadas coberturas de vacinación infantil frente al sarampión», con más del 95 por ciento de los niños inmunizados, y dispone de un sistema de vigilancia epidemiológica «que permite detectar precozmente los casos y actuar con rapidez para limitar la posible transmisión».
Ese proceso de investigación sigue en marcha, pero, por ahora, subrayan desde la Administración sanitaria, no han sido detectados casos secundarios asociados al episodio.
En todo caso, la Xunta advierte que el sarampión es muy contagioso, pero «eficazmente» previsible mediante la vacunación, que se configuraría como la «principal» medida de protección tanto individual como colectiva.
Si alguna persona presenta síntomes compatibles con la enfermedad (fiebre, erupción cutánea con manchas rojas o rosadas, tosis, rinitis, conjuntivitis...), recomiendan usar una mascarilla y contactar con el 061 para recibir instrucciones personalizadas para evitar expandir la enfermedad y recibir asistencia médica.
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Fuente: Faro de Vigo
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