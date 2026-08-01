Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes

Galicia afronta las últimas horas del intenso episodio de calor con la vista puesta en un cambio de tiempo que romperá la dinámica meteorológica de las últimas semanas. La llegada de una borrasca atlántica a partir del lunes devolverá a la comunidad un ambiente mucho más propio del verano gallego, con descenso acusado de las temperaturas, aumento de la nubosidad, vientos del oeste y el regreso de las lluvias tras semanas de dominio anticiclónico.

Según las previsiones de MeteoGalicia, mañana será una jornada de transición. Aunque durante el domingo el calor seguirá siendo intenso en buena parte del interior, comenzará a notarse la entrada de aire más fresco por el oeste. A partir del lunes, la comunidad quedará bajo la influencia de una borrasca que desplazará hacia el este la masa de aire cálido de origen africano responsable de las altas temperaturas de los últimos días.

Caída de las temperaturas y precipitaciones

El descenso térmico será notable y, en muchos puntos, las máximas caerán entre ocho y diez grados respecto a las registradas durante el fin de semana. El contraste será especialmente acusado en las provincias atlánticas y las Rías Baixas, donde se pasará de jornadas con temperaturas por encima de los 30 grados a valores mucho más contenidos, mientras que el interior de Ourense también abandonará los registros extremos que han marcado este episodio.

La entrada de aire atlántico irá acompañada además de un aumento progresivo de la nubosidad y de precipitaciones que podrían afectar a buena parte de Galicia, especialmente durante el lunes y el martes. MeteoGalicia prevé también un incremento del viento de componente oeste y un ambiente sensiblemente más húmedo, recuperando un patrón meteorológico más habitual en la comunidad durante el verano.

Este giro supone la ruptura del bloqueo anticiclónico que ha dominado la situación atmosférica desde finales de mayo. Durante más de dos meses, el anticiclón de las Azores, situado en una posición anómala al norte, ha impedido la llegada de borrascas atlánticas y favorecido la entrada continuada de masas de aire cálido, encadenando varios episodios de calor intenso y dejando precipitaciones muy escasas en Galicia.

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No obstante, los modelos meteorológicos apuntan a que este paréntesis podría no prolongarse demasiado. Una vez la borrasca se aleje de la Península, las temperaturas tenderán a recuperarse de forma gradual durante la segunda mitad de la próxima semana, aunque, por el momento, sin alcanzar los valores extremos que han caracterizado el arranque de agosto.