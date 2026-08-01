Viral en redes
Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
El histórico narcotraficante recorrerá la ría de Arousa a bordo de un barco junto a 250 personas para relatar en primera persona la historia del contrabando y el narcotráfico gallego en una iniciativa que ya ha desatado una fuerte controversia en redes sociales
Laureano Oubiña Piñeiro ha vuelto a situarse en el foco mediático, pero esta vez lejos de los tribunales. A sus 80 años, el histórico narcotraficante gallego acaba de anunciar el lanzamiento de una experiencia turística que recorrerá la ría de Arousa para narrar, en primera persona, la historia del narcotráfico en Galicia.
Buatizada como la Ruta el Narcotráfico, la travesía estará guiada por el propio Oubiña, que promete relatar "una historia jamás contada" mientras recorre "los lugares que marcaron una época". Así lo ha anunciado el arousano a través de sus redes sociales, donde acumula más de 83.000 seguidores.
La expedición tendrá lugar el próximo 29 de agosto a bordo de un barco con capacidad para 250 personas, con salida y llegada al Puerto de O Grove.
Un recorrido por los escenarios del narcotráfico
El itinerario incluye enclaves como la isla de Cortegada, Carril, la desembocadura del Ulla, Rianxo, Budión, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Punta de Curro Vedo, Aguiño, la isla de Rúa, la isla de Sálvora, Ons, San Vicente do Mar y el muelle de Meloxo, espacios ligados históricamente al contrabando y al narcotráfico gallego.
Según la organización, no se trata de "un documental ni una conferencia", sino de "una experiencia en vivo", en la que Laureano Oubiña compartirá episodios de aquella etapa.
Desayuno, aperitivo y comida en Ons
El precio de la experiencia es de 189 euros por persona e incluye desayuno a bordo, aperitivo con productos gallegos y una comida en la isla de Ons, donde los participantes podrán elegir entre varios platos principales.
Además, durante la jornada se podrán adquirir libros y vinos firmados por Laureano Oubiña y los asistentes participarán en el sorteo de una cena privada con él valorada en 500 euros.
La ruta desata la controversia en redes sociales
No es la primera vez que el llamado "narcoturismo" llega a Galicia, pero sí una de las primeras ocasiones en las que su principal protagonista se pone al frente de la experiencia. El anuncio de la ruta no ha tardado en dividir las redes sociales.
Hay quienes la ven como un como una oportunidad para conocer un capítulo de la historia de Galicia contado y quienes denuncian que la iniciativa banaliza y reabre una etapa marcada por la droga, la adicción, la violencia y el sufrimiento de muchas familias gallegas.
Entre las críticas más compartidas, varios usuarios cuestionan el mensaje que transmite una actividad de este tipo. "Si señor, moi boa calidade de turismo que estamos promovendo. Podedes invitar tamén a todas as nais ás que lle morreron os fillos por culpa do n4rcotrafico que seguro que estarán encantadas de unirse a esta iniciativa", escribía una, que también reprochaba la participación de empresas turísticas en la organización del recorrido.
Otros aludían a cuál será el destino de los beneficios obtenidos con la actividad o incluso ironizaban sobre el contenido de la experiencia. Frente a estas reacciones, también surgieron voces en defensa de la propuesta.
Algunos usuarios argumentan que se trata de una oportunidad para conocer de primera mano una parte de la historia de Galicia. "No entiendo el hate, si las historias de crímenes y demás te gustan, con quien mejor que con alguien que lo vivió en primera persona…Es como ir a ver el Bernabéu con Florentino Pérez", señala otro.
Dejando los debates a un lado, la inicitiva se ha convertido ya en una de las propuestas más controvertidas del año en Galicia.
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