Las obras en la A-52 complican la operación salida de agosto en Galicia con retenciones de hasta cinco kilómetros
Dos puntos de la autovía de las Rías Baixas en A Mezquita y en A Caniza registran colas kilométricas debido a los trabajos de mantenimiento de la vía
La Dirección General de Tráfico prevé 5,6 millones de viajes por carretera en toda España este fin de semana
R.S.
El arranque del gran éxodo vacacional de agosto está dejando este sábado complicaciones en las carreteras gallegas, especialmente en la autovía de las Rías Baixas (A-52), donde las obras en marcha provocan retenciones de hasta cinco kilómetros en ambos sentidos de la circulación. Las incidencias coinciden con uno de los fines de semana de mayor volumen de desplazamientos del verano, para el que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,6 millones de viajes por carretera en toda España.
Las principales dificultades en Galicia se concentran en dos puntos de la A-52. El más afectado se encuentra en la entrada a la comunidad por el municipio ourensano de A Mezquita, desde la parroquia de A Canda, donde las obras en el punto kilométrico 111 originan colas de entre cuatro y cinco kilómetros.
La segunda incidencia se localiza en el kilómetro 273, a la altura de A Caniza (Pontevedra), donde las retenciones alcanzan entre dos y tres kilómetros como consecuencia de los trabajos que se desarrollan en la vía.
Retenciones en otros puntos peninsulares
Además, antes de acceder a Galicia, la circulación también era especialmente intensa en la A-52 a su paso por Benavente (Zamora), en dirección a la comunidad gallega, uno de los corredores habituales de entrada desde la Meseta durante los periodos vacacionales. Las incidencias en la red viaria gallega forman parte de un escenario de tráfico intenso en buena parte del país. La DGT mantiene activado desde el viernes y hasta el domingo un dispositivo especial para gestionar los 5,6 millones de desplazamientos previstos durante esta segunda fase de la operación salida del verano.
A mediodía, las mayores complicaciones se concentraban en las salidas de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, así como en los principales accesos a las zonas costeras. Además, varios accidentes dificultaban la circulación en carreteras de Castilla y León, Murcia, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, mientras que el tráfico también era muy intenso en otros corredores estratégicos como la A-8 en Irún, dirección Bilbao.
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