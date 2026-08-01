La playlist del verano de Pedro Sánchez tiene acento gallego: estos son los artistas que recomienda
La selección musical de Pedro Sánchez para el verano, que incluye propuestas gallegas, ha suscitado críticas por su coincidencia con la crisis migratoria
Desde hace unos meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido sus redes sociales en un pequeño escaparate cultural en el que comparte con sus seguidores algunos de sus libros o canciones favoritos.
Ahora, coincidiendo con el inicio de las vacaciones, ha dado a conocer la que define como "la banda sonora de mi verano": una playlist titulada 'Verano 26', disponible en Spotify que ya supera los 2.800 guardados.
Así suena el verano de Pedro Sánchez
La selección, que el propio Sánchez define como "ecléctica", reúne algunas de las canciones que más está escuchando últimamente. Entre ellas hay también espacio para la música gallega.
Uno de los temas elegidos es 'Diosas adolescentes', de la banda boirense Triángulo de Amor Bizarro. No es la primera vez que el grupo gallego se cuela entre las preferencias musicales de Sánchez, que ya había recomendado anteriormente alguna de sus canciones.
La segunda representación gallega llega de la mano de 'Noitada', fruto de la colaboración entre Baiuca y Carlos Ares, dos de los artistas con mayor proyección de la escena musical gallega actual.
Entre todas las canciones de la lista, Sánchez destaca especialmente tres: 'El Baifo', de Quevedo; 'SS26', de Charli XCX; y 'Tantas Cosas', de Melani.
La playlist también mezcla grandes clásicos con éxitos recientes. En ella aparecen temas como 'Ripples in a Pond', de Paul McCartney; 'In the Stars', de The Rolling Stones; o 'I Feel So Free', de Madonna. Junto a ellos conviven propuestas más actuales como 'BLZA', de Rodrigo Cuevas y Mala Rodríguez; 'The Manifesto', de Gorillaz, Trueno y Proof; o 'her me out', de WILLOW.
La playlista genera críticas por el momento elegido
La publicación de la lista musical no ha pasado desapercibida. Aunque Pedro Sánchez comparte con frecuencia recomendaciones culturales a través de sus redes sociales, en esta ocasión el vídeo ha coincidido con la crisis migratoria que afecta a Ceuta, lo que ha provocado numerosas críticas por parte de algunos usuarios y dirigentes políticos.
Controversias aparte, el vídeo mantiene la línea habitual de Sánchez en redes sociales, dionde comparte periódicamente sus recomendaciones culturales con el objetivo de mostrar un perfil más cercano y personal.
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