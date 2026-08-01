Rueda valida "normalizar" pactos con Vox y ve "lógico" que Feijóo busque "mayorías" si no logra gobernar en solitario

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera que si su jefe de filas en el PP, Alberto Núñez Feijóo, no logra suficientes apoyos en las próximas elecciones generales para gobernar "en solitario" España, está "obligado a conformar mayorías" y es consciente de que Vox estará en la ecuación. "Lo lógico", ha esgrimido, es que "busque esas mayorías y que se normalicen si son necesarias".

"Con el PSOE actual, con Pedro Sánchez, es absolutamente imposible. Él sí que pone cordones sanitarios desde la postura de haber perdido las elecciones", ha esgrimido en una entrevista con Europa Press el presidente gallego, quien ha declinado censurar decisiones de compañeros de partido en otras comunidades --como la inclusión de la 'prioridad nacional' en los presupuestos de Valencia--.

Rueda ha establecido diferencias entre "la explicación" de Vox y la que dan los populares. "Yo atiendo a la de mis compañeros, que al final de lo que hablan es de una necesidad de arraigo y de vinculación de la gente con la tierra donde vive. Si es eso, hay muchas maneras de llamarlo. Está claro que Vox lo quiso presentar como un lema, una bandera. Pero si es algo racional y entendible por parte de mis compañeros, nada que decir", ha argumentado.

Dicho esto, ha insistido en que él lo ve "desde fuera" —dado que el partido que dirige Santiago Abascal, por ahora, carece de presencia institucional en la comunidad—. "Siempre digo que yo no soy ningún experto en Vox y añado, con todo el sentido de esa palabra, afortunadamente", ha enfatizado, antes de añadir que trabajará para que "siga siendo así".

"Creo que es bueno para Galicia esta situación de estabilidad y fortaleza", ha defendido, en relación a su mayoría absoluta. Eso sí, ha añadido que también se "rebela" frente a quienes, a su modo de ver, "entienden cualquier tipo de pacto con cualquier tipo de fuerza política, también extremista, con postulados mucho menos entendibles y aceptables que cualquiera que pueda tener Vox". Y es que, aunque reconoce que hay "muchos" planteamientos políticos de Vox que no le gustan, rechaza que el PP sea el único partido que "no tiene derecho a pactar en ningún caso" con una fuerza que alcanza "una representación importante" en las comunidades autónomas en cuestión.

Nada "atraído" por ser ministro

Así, se ha reafirmado en que considera que sus compañeros "están haciendo lo que tienen que hacer", y aunque ha recordado que Feijóo siempre ha dicho que él querría gobernar "en solitario", le ha animado a "buscar mayorías" si los resultados no le dejan otra alternativa.

De hecho, ha relativizado que el PP no acabe de despegar en las encuestas estatales y ha alegado que "en otros lugares de Europa, partidos como el PP han desaparecido". Ha aludido a la "polarización" y ha acusado al PSOE de "fomentarla", convencido de que es "el primer interesado en la fortaleza de Vox".

Él, en todo caso, ha garantizado que el PP gallego trabajará para que su antecesor en la Xunta gobierne. "Voy a trabajar para que Galicia sea una parte importante, si puede ser la más importante en proporción, en la victoria de Feijóo", ha sentenciado, aunque descarta ser ministro del de Os Peares, pese al vínculo político que tienen desde que fue su secretario general cuando Feijóo tomó las riendas del PP autonómico de manos de Manuel Fraga.

Entre risas, preguntado sobre si le diría que sí a Feijóo si le llama para ser ministro, ha dicho que "no" cree que eso suceda. Es más, ha dado a entender que espera que no pase y ha agregado que, si aún así ocurriese, procedería a decirle que está "bien" en Galicia. "(Le diría) Que me gusta la tarea que estoy haciendo y que quedan cosas que se pueden hacer aquí todavía. No me sentiría atraído por esa propuesta, sinceramente. Ojalá esté en disposición de hacerlo (ofrecer ministerios porque preside España), y voy a trabajar para eso, pero no creo que sea el caso (que le pida ser ministro)", ha aseverado.

¿Y suceder a Feijóo como líder del PP estatal en algún momento? Ante esta cuestión, Rueda también es contundente al afirmar que no se plantea esta posibilidad "en absoluto" y agrega: "Yo me quiero volver a presentar en las elecciones gallegas y, si la gente me da su confianza, quiero volver a ser el presidente de la Xunta".

¿Moción de censura estatal?

En la entrevista con Europa Press, Rueda también ha respaldado la postura de Feijóo de no presentar una moción de censura pese al convulso escenario político estatal si no le dan los votos para que salga adelante. Considera que "acierta" en no dar el paso, aunque subraya que es una decisión que le corresponde a su jefe de filas y de la que no han hablado.

En todo caso, ha insistido en que no ve la necesidad de presentar una moción de censura "para perderla", dado que si el objetivo es "hacer evidente que en España hay un desgobierno, no hace falta". A su juicio, es "evidentísimo" que en España "hay desgobierno".

Finalmente, ante la coyuntura judicial que rodea al jefe del Ejecutivo estatal y a su entorno, sobre si considera que el propio Pedro Sánchez y el PSOE como persona jurídica podrían acabar imputados a raíz de las investigaciones abiertas, se ha apresurado a recalcar que "es una decisión de los jueces". "A mí me da la impresión de que puede llegar a ocurrir, visto todo lo que estamos viendo, pero al final es una decisión judicial", ha manifestado, antes de reflexionar sobre que llega a la percepción de que "hay cosas graves" en vista de "la falta de explicaciones" y de "defender lo indefendible".

En todo caso, lo que tiene claro es que, si se dan las imputaciones en cuestión, "todos los socios que dijeron que es una línea roja la levantarán enseguida". "Encontrarán una explicación y una excusa. Y el PSOE, que tan estupendo se puso en situaciones similares con el PP, aquí le quitaría importancia y diría que aquí no pasa nada", ha advertido.

Situación de Zapatero

Finalmente, sobre las últimas palabras públicas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y si le cree cuando niega tráfico de influencias para el rescate de Plus Ultra, el presidente gallego ve "bastante claro" que "hubo tráfico de influencias". "Ya solo falta saber, en mi opinión, en quién influyó", ha agregado. También considera que "nadie se cree" sus aportaciones sobre las joyas y ha incidido en que "pidió una semana para explicarlo, diez días, y ya van dos meses".

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"Si la entrevista (realizada al expresidente estatal en RTVE) tenía como objetivo que todavía pensáramos más claramente que ha habido tráfico de influencias y que lo de las joyas no tiene un pase, hay que decirle al señor Zapatero que lo consiguió", ha zanjado, en clave irónica.