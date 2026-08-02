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Detenido en Barcelona un joven que nadaba mar adentro y tenía una orden de arresto de un juzgado de Vigo

Los Mossos d'Esquadra lo rescataron frente al Port Olímpic tras ignorar los avisos de Salvamento Marítimo y comprobaron que estaba reclamado por la justicia viguesa

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra / E.P.

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E.P

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el sábado a un hombre de 23 años que nadaba a una distancia "alejada" del Port Olímpic de Barcelona, tras constatar que tenía una orden de arresto de un juzgado de Vigo.

El detenido, que sufría una leve hipotermia cuando fue rescatado, tenía siete antecedentes policiales por maltrato en el hogar, desobediencia a la autoridad y atentado a la autoridad, ha informado la policía catalana a Europa Press.

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El hombre no atendió a los avisos de Salvament Marítim de dejar de nadar mar adentro y una patrulla lo rescató tras recibir un aviso a las 19.58.

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