El secreto mejor guardado de la Ribeira Sacra: una cascada escondida en plena naturaleza a la que puedes llegar en barco

Al pensar en la Ribeira Sacra es inevitable no imaginar su espectacular cañón, sus miradores de vértigo o los viñedos que cada año atraen a miles de visitantes.

Pero, más allá de los paseos en catamarán por el Sil, de los monasterios centenarios o de la viticultura heroica, existe un rincón que todavía escapa de las rutas más concurridas y que sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la Ribeira Sacra.

Se trata de la fervenza de Augacaída, una de las cascadas más espectaculares de Galicia. Escondida en pleno bosque, sorprende no solo por sus 40 metros de caída, sino también porque puede descubrirse de dos formas muy diferentes: a pies o llegando en barco a través del río Miño.

Una de las cascadas más altas de Galicia

Situada en el municipio lucense de Pantón, sus 40 metros de altura la convierten en una de las cascadas más altas de Galicia.

Durante décadas fue un lugar prácticamente inaccesible. Quienes querían contemplarla de cerca tenían que descender ayudándose de una cuerda. Todo cambió en 2016, cuando se habilitó un recorrido con pasarelas de madera que hizo mucho más sencillo su acceso.

Aun así, sigue siendo uno de los rincones que pasan más desapercibidos de la Ribeira Sacra, al estar escondido entre la vegetación.

La pasarela de madera finaliza en un mirador que permite contemplar la cascada / Turismo Ribeira Sacra

Un paseo entre el bosque hasta el salto de agua

La manera más sencilla de llegar a la fervenza de Augacaída es tomar la carretera que va desde Ferreira de Pantón a Escairón. Tras recorrer unos cuatro kilómetros debes coger el desvío hacia Mariña, Marce y Guítara, para finalmente seguir las indicaciones hacia Marce.

Desde esta localidad parte un sendero que atraviesa un bosque autóctono y permite descubrir antiguos refugios de ganado y otros elementos de la arquitectura tradicional antes de llegar a un desvío señalizado hacia la cascada.

Así es una de las cascadas más altas y desconocidas de Galicia: una joya 'oculta' en plena Ribeira Sacra / Turismo de Galicia

Los últimos metros discurren por una pasarela de madera que termina en un mirador desde el que es posible contemplar el salto de agua en toda su magnitud. Quienes quieran acercarse todavía más pueden continuar por un pequeño sendero que baja hasta la base de la cascada, donde forma una poza en la que, durante el verano, muchos visitantes aprovechan para refrescarse.

A pocos minutos se encuentra Castro de Marce, un antiguo poblado castreño situado en lo alto de un montículo que ofrece una de las panorámicas más impresionantes de la Ribeira Sacra.

Ruta de Augacaída - Castro de Marce Tipo : Lineal

: Lineal Extensión : 2,42 kms

: 2,42 kms Duración : 1h y 15 min aprox

: 1h y 15 min aprox Comienzo : Carretera a Marce

: Carretera a Marce Llegada : Castro de Marce

: Castro de Marce Dificultad : Media

: Media Desnivel: subida 456 metros y bajada 244 metros

La otra forma de descubrirla: navegando por el Miño

Una de las grandes peculiaridades de Augacaída con respecto a otras fervenzas gallegas es que también puede visitarse desde el agua.

Varias empresas de la zona que realizan rutas fluviales por el Miño permiten desembarcar en las proximidades de la cascada. Desde el embarcadero apenas hay que caminar unos minutos para encontrarse frente al gran salto de agua. Sin duda, una forma diferente de descubrir uno de los paisajes más sorprendentes de la Ribeira Sacra.