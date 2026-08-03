Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Impacto del conflicto en Oriente Medio

Galicia recibirá tres millones en ayudas para fertilizantes que beneficiarán a 3.299 agricultores

El Gobierno prevé ingresar los fondos durante la primera semana de septiembre, con una cuantía de 38,33 euros por hectárea de secano y 92,5 euros para el regadío

Un tractor, en una finca.

Un tractor, en una finca. / M. Méndez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S. C.

Santiago

Un total de 3.299 agricultores gallegos recibirán cerca de 3,03 millones de euros de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para compensar el encarecimiento de los fertilizantes provocado por el conflicto en Oriente Medio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé realizar los ingresos en las cuentas de los beneficiarios durante la primera semana de septiembre.

Las subvenciones concedidas en Galicia cubren una superficie total de 75.425 hectáreas, la inmensa mayoría correspondiente a cultivos de secano. En concreto, se financiarán 72.953 hectáreas de secano, con un importe conjunto de 2,79 millones de euros, y otras 2.472 hectáreas de regadío, a las que se destinan 228.650 euros. La ayuda media resultante se sitúa en torno a los 917 euros por titular, aunque la cantidad final depende de la superficie declarada y del tipo de cultivo.

Las cuantías fijadas por el Ejecutivo ascienden a 38,33 euros por hectárea en los cultivos de secano y a 92,5 euros en los de regadío. Para calcular las subvenciones se ha establecido un límite máximo de 300 hectáreas por explotación.

Los agricultores incluidos en este primer pago figuraban en la lista inicial de beneficiarios publicada el pasado 6 de julio y aceptaron expresamente la ayuda dentro del plazo de 20 días habilitado para completar el trámite. En el conjunto de España, el Ministerio abonará 494,5 millones de euros a 249.376 productores.

Solicitudes pendientes

Otros 9.362 solicitantes permanecen pendientes de resolver dudas o trámites administrativos antes de poder cobrar, mientras que 1.290 agricultores han comunicado su renuncia. Agricultura prevé publicar nuevas relaciones de beneficiarios durante las próximas semanas.

La línea de apoyo forma parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado en marzo. Su presupuesto inicial era de 500 millones de euros, pero el Consejo de Ministros acordó a finales de junio ampliarlo en otros 165 millones, hasta alcanzar los 665 millones de euros.

Noticias relacionadas

El objetivo, según explica el Ministerio, es evitar que el aumento del coste de los fertilizantes obligue a reducir su utilización y termine afectando al volumen de la producción agrícola o trasladándose al precio de los alimentos. Los dos paquetes estatales de medidas dirigidos específicamente a los sectores agrario y pesquero movilizan en total 1.107 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  2. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  3. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  4. Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
  5. Las piscinas más originales de Galicia están en este rincón de Ourense: tienen jacuzzi, playa fluvial y hasta una zona para leer mientras te bañas
  6. El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
  7. Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda
  8. De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos

La Xunta pone en marcha un servicio para que funcionarios realicen trámites telemáticos en nombre de personas con dificultades tecnológicas

La Xunta pone en marcha un servicio para que funcionarios realicen trámites telemáticos en nombre de personas con dificultades tecnológicas

Rueda espera cerrar en septiembre el traspaso de la competencia para otorgar permisos de trabajo a extranjeros

Rueda espera cerrar en septiembre el traspaso de la competencia para otorgar permisos de trabajo a extranjeros

Galicia recibirá tres millones en ayudas para fertilizantes que beneficiarán a 3.299 agricultores

Galicia recibirá tres millones en ayudas para fertilizantes que beneficiarán a 3.299 agricultores

La Xunta solicita al Gobierno una comisión bilateral para "resolver las diferencias" en torno a la ley de la AP-9

La Xunta solicita al Gobierno una comisión bilateral para "resolver las diferencias" en torno a la ley de la AP-9

Galicia, entre las comunidades donde menos sube el alquiler: un 3,7% en julio

Galicia, entre las comunidades donde menos sube el alquiler: un 3,7% en julio

Las oposiciones docentes dejan 584 plazas vacantes en Galicia, más del doble que el año pasado

Las oposiciones docentes dejan 584 plazas vacantes en Galicia, más del doble que el año pasado

Las muertes vinculadas al calor en Galicia casi se duplicaron en una década

Las muertes vinculadas al calor en Galicia casi se duplicaron en una década

La crisis de Atención Primaria genera al año 30.000 hospitalizaciones evitables, que cuestan casi 350 millones anuales

La crisis de Atención Primaria genera al año 30.000 hospitalizaciones evitables, que cuestan casi 350 millones anuales
Tracking Pixel Contents