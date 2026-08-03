Las muertes vinculadas al calor en Galicia casi se duplicaron en una década

Julio de 2026 es ya oficialmente el mes más caluroso jamás registrado en España. Y Galicia no se ha librado de las altas temperaturas. A principios de mes, Vigo superaba récords históricos con el termómetro marcando 39,1 grados. Esta situación extrema se ha saldado con 129 muertes atribuibles a los efectos de las altas temperaturas, son un 22 por ciento más que el mismo mes de 2025.

Pero si se echa la vista un poco más atrás, se evidencia el aumento de episodios extremos de calor y su mayor impacto sobre la salud de las personas. La mortalidad de este pasado julio casi duplica (un 87 por ciento) a la registrada hace diez años. De hecho, nunca hubo tantas defunciones por culpa de las altas temperaturas en un mes de julio, con la única salvedad de 2022. Ese año se llegó a las 137 defunciones, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Fue un caso extremo, hasta entonces nunca se había superado el centenar de fallecimientos en este periodo.

El MoMo es una estadística que «identifica las desviaciones de la mortalidad diaria observada con respecto a la esperada, según las series históricas de mortalidad» para, a continuación, «estimar de forma directa» el impacto de cualquier evento de importancia en salud pública. Así, en concreto, hace un cálculo de las muertes atribuibles a las temperaturas. No son siempre fallecimientos provocados directamente por golpes de calor, sino que se trata de todas las defunciones debidas a distintas patologías que pueden agravarse a causa de subidas extremas de los termómetros.

Por comunidades

Galicia está entre las seis comunidades donde el calor ha tenido mayor impacto en términos de mortalidad. Se estima que en Cataluña se registró el mayor número de muertes (544) asociadas al calor, seguida de Andalucía, con 262, Comunidad Valenciana (235), País Vasco (140), Castilla y León (130) y Galicia (129).

A estas le siguen Comunidad de Madrid (121), Aragón (109), Castilla-La Mancha (84), Navarra (73), Extremadura (50), Cantabria (50), Murcia (35), Asturias (33), La Rioja (15), Canarias (9), Ceuta (3) y Melilla (3). En Baleares, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.

La mayor mortalidad no siempre es mayor en las comunidades con temperaturas más altas. La razón es que en lugares más cálidos la población está más acostumbrada al calor, que en otras zonas donde es menos habitual.

España

España sufrió 2.026 fallecimientos asociados a las altas temperaturas en el mes de julio, casi el doble (91 por ciento) que en el mismo mes del año pasado, cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 1.060 muertes.

Para el conjunto del país supone el segundo mayor dato para julio desde que comenzó a funcionar este sistema, siendo tan solo superado por la cifra de julio de 2022, cuando se estima que se produjeron 2.217 defunciones atribuibles al calor.

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En cuanto al perfil de los fallecidos este último mes, 1.208 fueron mujeres y 817, hombres. La mayoría, 1.944, tenían más de 65 años y, entre estos, 1.249 eran mayores de 85 años.