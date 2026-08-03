El turismo gallego gana rentabilidad pese a estancar el número de visitantes en el primer semestre

Hace un año, el turismo gallego encadenaba titulares de récord. El primer semestre de 2025 había cerrado con máximos históricos de viajeros y pernoctaciones, con un total de 2,96 millones de visitantes y 4.961.113 noches en los establecimientos gallegos. Una cifra impulsada por un junio de 2025 excepcional, en el que, por primera vez, se superó el millón de estancias en los hoteles gallegos. Ahora, un año después, el escenario cambia. En el mismo periodo de 2026 ya no crece el número de visitantes, pero sí se incrementa el rendimiento económico del sector.

Los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que Galicia recibió entre enero y junio más de 2,95 millones de viajeros, prácticamente los mismos que en los mismos meses de 2025, lo que dibuja un estancamiento. Sin embargo, las pernoctaciones aumentaron un 3,1%, hasta superar los 5,1 millones, mientras que la estancia media se elevó un 3,6%, hasta las 1,7 noches por visitante.

Ese mayor tiempo de permanencia explica bonanza de la evolución económica del sector. De esta forma, los ingresos hoteleros crecieron un 5,3%, hasta alcanzar los 174 millones de euros, y la rentabilidad mejoró un 6,8%, un comportamiento que consolida una tendencia que ya comenzó a apreciarse el pasado ejercicio.

El comportamiento de junio confirma esa transición. Los establecimientos hoteleros y extrahoteleros alojaron a más de 844.000 viajeros, un 2% más que hace un año, pero las pernoctaciones crecieron un 5%, lo que vuelve a reflejar que los visitantes prolongan sus estancias a las puertas de la temporada alta.

Turistas internacionales

Además, el mercado internacional continúa sosteniendo parte de esa evolución, ya que representó el 37,3% del total de viajeros durante el primer semestre y creció un 1,9%. Concretamente, Estados Unidos se consolida como el principal mercado emisor extranjero, con 135.777 visitantes (+14,9%), seguido del vecino Portugal, mientras que Italia fue el país que más avanzó porcentualmente entre los principales emisores, con un incremento del 18,9%.

Frente a ese comportamiento, otros mercados tradicionales muestran síntomas de desaceleración. Reino Unido perdió un 12,2% de viajeros; Francia, un 5,1%, y Alemania, un 3,6%, en un contexto en el que Galicia parece haber dejado atrás la carrera por sumar cada vez más turistas para centrar su crecimiento en un visitante que permanece más tiempo y deja un mayor impacto económico.