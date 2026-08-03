Cada vez más gallegos tienen un coche electrificado: ya hay casi 100.000 en circulación tras quintuplicarse en cinco años

Los turismos electrificados van ganando terreno en el parque móvil gallego. Tanto los híbridos como los eléctricos puros han pisado el acelerador en los últimos años y cada vez es más frecuente encontrarse en la carretera coches con estos sistemas de propulsión. En Galicia rozan ya las 100.000 unidades tras multiplicarse casi por cinco en los últimos cinco años. A cierre de 2025 eran cerca de 94.000 los turismos electrificados registrados en la comunidad frente a los apenas 20.300 de 2020, y la cifra ha continuado en ascenso. Solo en un año, con respecto a 2024, crecieron un 35%, comiendo terreno a los motores únicamente de combustión en el parque móvil. Aunque van subiendo marchas, de momento representan el 6% de los coches que circulan por Galicia pero, teniendo en cuenta que cinco años atrás apenas suponían el 1,3%, la progresión es significativa.

Los datos de la Dirección General de Tráfico reflejan la expansión de los eléctricos puros: en solo cinco años pasaron de rodar por Galicia 932 a rebasar la cota de los 10.000, lo que supone que se multiplicaron por diez. Con la misma intensidad crecieron los híbridos enchufables, que apenas eran un millar en 2020 y ya están en los 11.000 en circulación. Con todo, los que más compran los conductores son los híbridos convencionales, aquellos que se autorrecargan solos durante la conducción. A cierre de 2025 integraban el parque móvil casi 73.140, cuatro veces más que en 2020. Son más asequibles y no requieren de un punto de recarga, por lo que se han convertido en la opción más elegida.

Los eléctricos apenas son el 0,6% e todos los turismos, ¿por qué?

Los eléctricos, por su parte, ganan adeptos, pero su despliegue es más lento de lo esperado. El precio sigue siendo una de las principales barreras, junto a las dudas sobre la autonomía y el temor a quedarse sin batería. El hecho de que no todos los potenciales compradores puedan cargar el coche en casa también actúa como freno, en un escenario en el que la red de recarga puede ser limitada fuera de las ciudades y en determinadas zonas rurales. La incertidumbre tecnológica también influye, pues hay consumidores que prefieren esperar a que todo lo que envuelve este sistema de propulsión esté más desarrollado y asentado. Con ese telón de fondo, apenas representan el 0,6% del parque móvil gallego, mientras los híbridos convencionales suponen ya el 4,5%.

Diésel y gasolina siguen dominando

Los motores diésel, en cambio, pierden peso, aunque no de una manera drástica. Todavía son el 62,5% de los coches que circulan por Galicia, en torno a un millón. Son apenas 14.800 menos unidades que en 2020. Más allá de que haya menos conductores que lo contemplen como la mejor opción, hay que tener en cuenta que los fabricantes han reducido considerablemente la oferta de modelos propulsados con este combustible para adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales y ante la creciente apuesta por los vehículos electrificados. Los turismos de gasolina, por su parte, aguantan. Representan el 36% del parque móvil gallego, lo que supone dos puntos más que en 2020. En número rondan los 586.300. Para muchos conductores representan hoy un mejor equilibrio entre coste, uso y restricciones. Por tanto, aunque cada vez se matriculan menos, los motores convencionales siguen dominando el asfalto.

El 23% de los coches superan los 25 años de antigüedad

Galicia se consolida como una de las comunidades autónomas con el parque móvil de turismos más envejecido de España. La edad media de los coches se sitúa en 15,79 años. Solo Castilla y León y Extremadura están por encima, al superar el umbral de los 16 años de antigüedad. El detalle de los datos que ofrece la Dirección General de Tráfico refleja que, en Galicia, el 23% del parque ya supera los 25 años de edad. Y un 52,5% tiene entre 10 y 24 años. Tan solo un 7,5% de los turismos en circulación pueden considerarse nuevos, al no llegar a los cuatro años.

Hay una serie de factores que no ayudan a que el parque móvil rejuvenezca: los coches nuevos son más caros, los vehículos duran más y muchos conductores retrasan su renovación ante la incertidumbre que genera la transición hacia la electrificación. En el caso de Galicia también puede influir el envejecimiento de la población.