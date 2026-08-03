Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Brecha digital

La Xunta pone en marcha un servicio para que funcionarios realicen trámites telemáticos en nombre de personas con dificultades tecnológicas

Los interesados podrán hacer la solicitud en las sedes autonómicas y delegar gestiones administrativas en trabajadores habilitados

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se dirige a ofrecer la rueda de prensa para informar de las medidas adoptadas en la reunión semanal de su gabinete, este lunes San Caetano.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se dirige a ofrecer la rueda de prensa para informar de las medidas adoptadas en la reunión semanal de su gabinete, este lunes San Caetano. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noela Vázquez Dosil

Santiago

La brecha digital se acorta, y hoy el número de gallegos que hace sus trámites con la Administración de forma digital es más grande que nunca. Pero siempre hay quien se queda atrás, quien no se maneja con los ordenadores, quien por edad no sabe cómo moverse en internet o directamente quien no tiene acceso a un equipo para hacer estas gestiones. Y esto es precisamente lo que se ha propuesto abordar la Xunta, que este lunes ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio que marcará un antes y un después para estar personas: los funcionarios autonómicos que estén habilitados podrán realizar las gestiones electrónicas en nombre de terceras personas que así lo soliciten.

"Seguimos trabajando en tener una administración cada vez más digital, donde cada vez se puedan hacer más trámites online y la brecha digital sea más estrecha hasta algún día, si es posible, hacerla desaparecer", ha reconocido el presidente, Alfonso Rueda, este lunes. Pero esta realidad, ha continuado, convive con quienes tienen "dificultades" para manejarse con la tecnología, especialmente las personas de más edad, que en vez de ver en esta digitalización una facilidad ven un muro insalvable.

Precisamente para hacer frente a esta situación, la Xunta ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio que permitirá que un grupo de funcionarios habilitados para ello puedan hacer gestiones telemáticas en nombre de terceras personas, siempre con una solicitud previa.

El proceso, ha explicado el titular del Ejecutivo gallego, es sencillo. La persona interesada que tenga que presentar documentación de forma electrónica tendrá que acercarse a una sede administrativa de la Xunta y, a través de un formulario, solicitar que un empleado autonómico haga los trámites.

"Debe dar su consentimiento expreso, y a partir de ahí el funcionario va a poder realizar gestiones, presentar solicitudes, firmar documentos..., todo en nombre de esta persona y usando su identificación y firma electrónica", ha indicado Rueda, quien ha querido puntualizar que "esto no quiere decir que el funcionario pueda, en ningún momento, acceder al contenido de la documentación que presente esta persona". De hecho, "ni siquiera podrá comprobar su veracidad".

Noticias relacionadas

De este modo se asegura un acceso democrático de todos los ciudadanos a los servicios digitales, habilitando una posibilidad que hasta ahora no existía. Sí se podía, por ejemplo autorizar a una persona como apoderada para que hiciese los trámites en nombre de otra, pero con esta nueva alternativa los interesados no dependen de conocidos o familiares.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  2. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  3. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  4. Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
  5. Las piscinas más originales de Galicia están en este rincón de Ourense: tienen jacuzzi, playa fluvial y hasta una zona para leer mientras te bañas
  6. El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
  7. Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda
  8. De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos

La Xunta pone en marcha un servicio para que funcionarios realicen trámites telemáticos en nombre de personas con dificultades tecnológicas

La Xunta pone en marcha un servicio para que funcionarios realicen trámites telemáticos en nombre de personas con dificultades tecnológicas

Rueda espera cerrar en septiembre el traspaso de la competencia para otorgar permisos de trabajo a extranjeros

Rueda espera cerrar en septiembre el traspaso de la competencia para otorgar permisos de trabajo a extranjeros

Galicia recibirá tres millones en ayudas para fertilizantes que beneficiarán a 3.299 agricultores

Galicia recibirá tres millones en ayudas para fertilizantes que beneficiarán a 3.299 agricultores

La Xunta solicita al Gobierno una comisión bilateral para "resolver las diferencias" en torno a la ley de la AP-9

La Xunta solicita al Gobierno una comisión bilateral para "resolver las diferencias" en torno a la ley de la AP-9

Galicia, entre las comunidades donde menos sube el alquiler: un 3,7% en julio

Galicia, entre las comunidades donde menos sube el alquiler: un 3,7% en julio

Las oposiciones docentes dejan 584 plazas vacantes en Galicia, más del doble que el año pasado

Las oposiciones docentes dejan 584 plazas vacantes en Galicia, más del doble que el año pasado

Las muertes vinculadas al calor en Galicia casi se duplicaron en una década

Las muertes vinculadas al calor en Galicia casi se duplicaron en una década

La crisis de Atención Primaria genera al año 30.000 hospitalizaciones evitables, que cuestan casi 350 millones anuales

La crisis de Atención Primaria genera al año 30.000 hospitalizaciones evitables, que cuestan casi 350 millones anuales
Tracking Pixel Contents