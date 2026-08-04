El BNG reclama a la Xunta duplicar la financiación de las universidades públicas gallegas hasta el 1,5% del PIB

El diputado autonómico del BNG Daniel Castro ha reclamado a la Xunta un aumento de la financiación destinada a las universidades públicas gallegas hasta alcanzar el 1,5% del PIB autonómico. Durante una conferencia de prensa en el Parlamento gallego, Castro aseguró que Galicia invierte actualmente entre un 0,6% y un 0,75% de su PIB en sus universidades, según los datos manejados por el BNG. A su juicio, esta "escasa inversión" está generando dificultades para afrontar gastos estructurales como el salario del profesorado o el mantenimiento de las instalaciones.

Ante esta situación, el BNG exige un cambio de rumbo coincidiendo con el inicio de las conversaciones para el nuevo plan de financiación universitaria 2028-2032. Castro insta al Ejecutivo autonómico a dar un "giro de 180 grados" en sus políticas universitarias. "No se puede estar con una mano castigando económicamente a la universidad pública y con la otra señalando a los rectores y rectoras", afirmó el diputado, que también criticó al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, por sus reproches al equipo de gobierno de la Universidade da Coruña (UDC) tras conocerse el resultado negativo de sus cuentas. Castro puso en contraste estas críticas con la falta de respuesta, a su juicio, de la Administración autonómica ante necesidades básicas como la construcción de residencias públicas de estudiantes.

El diputado del BNG Daniel Castro / BNG

El diputado del BNG acusa también al PP de aplicar una política de "manga ancha para la universidad privada" que, a su juicio, supone un "copia y pega" del modelo de la Comunidad de Madrid. En este sentido, criticó que se haya permitido a la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), impulsada por ABANCA, impartir el grado de Enfermería pese a las restricciones legales que limitan la duplicidad de titulaciones ya ofertadas por las universidades públicas gallegas.

Polémica por la "neutralidad ideológica"

Por otra parte, Castro cuestionó el discurso de "neutralidad ideológica" del PP tras la decisión de la Xunta de bautizar el nuevo colegio de O Milladoiro con el nombre del expresidente gallego Gerardo Fernández Albor. El diputado del BNG aseguró que la neutralidad "es solo lo que diga el PP" y vinculó esta polémica con otros debates recientes sobre los nombres de centros educativos, como el cambio de nombre de un colegio público en Santiago de Compostela, al que el PP se opuso pese a ser una petición del consejo escolar, o la polémica por las directrices de "neutralidad ideológica" trasladadas por la Consellería de Educación a los centros educativos.