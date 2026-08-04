La otra cara del eclipse total en Galicia: los riesgos sobre los que alerta Greenpeace

Queda poco más de una semana para que Galicia viva uno de los acontecimientos astronómicos del siglo, pero Greenpeace ha lanzado una advertencia: el histórico eclipse total de Sol del 12 de agosto también puede convertirse en un problema ambiental si no se toman precauciones.

Según recuerda la organización ecologista, el Ministerio de Economía estima que el fenómeno atraerá cerca de medio millón de turistas a las zonas donde mejor se verá el eclipse, entre ellas Galicia.

En este sentido, la elevada afluencia de visitantes puede poner bajo presión espacios naturales, carreteras y servicios públicos si no existe una planificación adecuada.

Galicia, la primera en verlo

Galicia será el primer territorio español desde el que podrá observarse el eclipse, que atravesará la comunidad de oeste a este al final de la tarde y cerca del atardecer.

Su privilegiada posición la convertirá, además, en uno de los mejores lugares para disfrutar del eclipse de forma total, lo que generará una llegada masiva de visitantes.

"Debemos asegurarnos de que no supone un riesgo ni para quienes lo disfruten ni para el medioambiente. Estamos en un escenario de crisis climática y hay que maximizar la prevención para evitar desastres como los que estamos viendo este verano“, señala José Luis García, portavoz de Greenpeace.

Duración de la totalidad del eclipse de Sol del 12 de agosto de 2026 / IGN

Los principales riesgos del eclipse

Greenpeace señala que el eclipse tendrá lugar en pleno verano, una de las épocas con mayor riesgo de incendios forestales. Ante la concentración de visitantes en espacios naturales, pide extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda provocar un fuego, como arrojar colillas, abandonar envases de vidrio o aparcar sobre zonas con vegetación seca.

Además, insiste en la importancia de planificar los desplazamientos y utilizar únicamente las zonas habilitadas para estacionar, evitando obstaculizar el acceso de los servicios de emergencia en caso de incendio.

La organización también alerta del aumento del tráfico que se espera en las carreteras gallegas. Ante ello, recomienda utilizar el transporte público siempre que sea posible o compartir vehículo para reducir tanto la congestión como las emisiones contaminantes.

Otro de los problemas previstos será la generación de residuos. Las gafas para observar el eclipse, los envases de comida o las botellas de plástico pueden terminar acumulándose en los espacios naturales si no se gestionan correctamente. Greenpeace anima a utilizar recipientes reutilizables y a recoger toda la basura antes de abandonar el lugar.

Especial cuidado con la fauna y los espacios naturales

La organización recuerda que muchos de los puntos desde los que mejor se verá el eclipse se encuentran en enclaves de gran valor ecológico.

Durante los minutos de oscuridad, numerosas especies alteran su comportamiento: aves, insectos y peces pueden suspender sus actividades habituales y tratar de ponerse a resguardo, mientras que los animales nocturnos pueden salir de sus refugios.

Greenpeace pide respetar la flora y la fauna, permanecer siempre en los senderos señalizados, evitar invadir espacios protegidos y reducir al máximo el ruido para no alterar el comportamiento de los animales.

La Torre de Hércules es uno de los puntos excluidos para el eclipse solar del 12 de agosto / Carlos Pardellas

El otro fenómeno astronómico del 12 de agosto

El 12 de agosto no solo se podrá disfrutar del eclipse, sino también de otro fenómeno astronómico: las Perseidas, lo que hará que muchas personas permanezcan durante horas en el mismo lugar para observar ambos eventos.

Greenpeace recomienda reducir al máximo el uso de luces artificiales, evitando iluminar el entorno con linternas o los faros del coche para preservar la oscuridad del cielo y facilitar tanto la observación astronómica como la protección de la fauna.

Finalmente, Greenpeace hace un llamamiento a las Administraciones, al sector turístico y a la ciudadanía para que la observación del eclipse se convierta en "un ejemplo de gestión responsable y de respeto por el medio ambiente".