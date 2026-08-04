Galicia impulsa la investigación biomédica con 53 nuevos profesionales sanitarios

Galicia refuerza su estructura pública de investigación biomédica con la incorporación de 53 nuevos investigadores al sistema sanitario público. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó este martes en Santiago que estas incorporaciones se suman a una red científica que ya supera los 160 profesionales vinculados a la I+D+i en salud.

El anuncio se produjo durante el acto de bienvenida a los nuevos investigadores que se incorporan en 2026 al Sistema de Investigación en Saúde. En la clausura participaron también el gerente del Sergas, Luis León, y el gerente de la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández Campa.

La mayoría, mujeres

De los 53 profesionales que se suman este año, 34 son mujeres, un dato con el que Sanidade subraya el crecimiento de la presencia femenina en la investigación biomédica. La Xunta destaca además que Galicia cuenta actualmente con tres directoras al frente de las fundaciones públicas de investigación sanitaria de Santiago, A Coruña y Vigo.

El refuerzo de personal va acompañado de un incremento presupuestario. Según los datos trasladados por la Consellería de Sanidade, el presupuesto autonómico destinado este año a investigación sanitaria crece un 33,5%, hasta alcanzar los 31 millones de euros. Si se suman los recursos de las tres fundaciones públicas de investigación sanitaria, la inversión global en este ámbito supera los 80 millones de euros en 2026.

La Xunta enmarca estas incorporaciones en el objetivo de consolidar una red pública de investigación sanitaria con mayor estabilidad, más capacidad de captación de talento y mejor conexión con la asistencia clínica. La investigación sanitaria pública se articula a través de las fundaciones vinculadas a las áreas sanitarias y de la actividad investigadora desarrollada en el entorno del Sergas.

Convenios específicos

Sanidade recuerda, además, que el Sergas fue pionero en España en la creación de una categoría profesional estatutaria específica para el personal investigador sanitario. Dentro de ese proceso, se incorporaron 33 investigadores como personal estatutario, una figura que busca reforzar la estabilidad laboral y profesional del colectivo investigador dentro del sistema público de salud.

El departamento autonómico también destaca los avances en la homogeneización de categorías profesionales, la formalización de convenios específicos, la mejora de las condiciones retributivas y la regulación de medidas de conciliación para el personal investigador. Con estas medidas, la Xunta pretende consolidar una carrera investigadora más estable en el ámbito sanitario público gallego.

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La incorporación de estos 53 nuevos perfiles se produce en un contexto en el que la investigación sanitaria gana peso estratégico para el sistema público de salud, tanto por su impacto en la prevención y tratamiento de enfermedades como por su capacidad para atraer talento científico y generar conocimiento desde los hospitales y centros de investigación gallegos.

Fuente: Faro de Vigo