El mundo elige a sus siete maravillas contemporáneas: ¿Cuáles serían las mejores candidatas de Galicia?

El Machu Picchu, Petra, la Gran Muralla China, el Coliseo de Roma, el yacimiento de Chichén Itzá, el Cristo Redentor de Río de Janeiro y el Taj Mahal son desde 2007 las llamadas siete maravillas del mundo moderno, consideradas como esos lugares capaces de sorprender a generaciones enteras y que fueron elegidas tras un concurso público e internacional que culminó el 7 de julio de ese mismo año.

Ahora, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) ha abierto una convocatoria mundial para escoger las 7 maravillas del mundo contemporáneo. El resultado se conocerá el 7 de julio de 2027, veinte años después del anterior anuncio, y desde EL CORREO GALLEGO nos hemos propuesto buscar cuáles serían las construcciones gallegas con más argumentos para formar parte de esta lista.

La Catedral de Santiago, la Torre de Hércules, la muralla de Lugo, las islas Cíes, la playa das Catedrais o la Ribeira Sacra podrían aparecer en cualquier selección de lugares imprescindibles de Galicia, e incluso del mundo. Sin embargo, ninguno de ellos podría competir por convertirse en una de las nuevas siete maravillas contemporáneas.

La Catedral de Santiago / Lavandeira

En algunos casos, como la Catedral o la Torre de Hércules, el problema está en su antigüedad. En otros, como las Cíes o la playa de As Catedrais, se trata de espacios naturales y no de obras levantadas por el ser humano.

La campaña impulsada por el WTTC permite proponer edificios, monumentos y obras de ingeniería construidos desde 1801 hasta la actualidad. Así, infraestructuras como la Torre Eiffel, inaugurada en 1889; el Museo Guggenheim de Bilbao, abierto en 1997; la Estatua de la Libertad, inaugurada en 1886; o la Sagrada Familia son algunas de las infinitas construcciones que optan a convertirse en una de las siete maravillas.

Tomando esto como referencia, surge una gran pregunta: ¿Cuáles serían los edificios gallegos con más opciones de ser considerado como una de las siete maravillas del mundo contemporáneo? Ya sea por su arquitectura, su complejidad, su integración en el paisaje o por el impacto que han tenido estas son las construcciones que mejor encajarían como candidatas gallegas.

La puerta de entrada a la ría de Vigo

El puente de Rande es una de las construcciones más reconocibles de Galicia, así como, quizás, la que mejor representa la capacidad de ingeniería para transformar un territorio.

Inaugurado en 1981 cruza la ría de Vigo conectando Redondela y Moaña y su silueta atirantada se ha convertido en una imagen inseparable del paisaje de la ría.

Vista del puente de Rande / FDV

Además, varias décadas después de su nacimiento, el puente entró en los libros de historia tras su ampliación con la incorporación de dos nuevos carriles exteriores suspendidos de la estructura original. Esta ampliación, llevada a cabo entre agosto de 2016 y diciembre de 2017, le valió para ser considerado por la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural como el segundo mejor proyecto de puentes del mundo.

Más allá de sus dimensiones, su importancia y su capacidad para modificar la comunicación entre una punta y otra de la ría, sus increibles vistas de la ría de Vigo, con las Cíes al fondo la convierten en una de las candidaturas gallegas con más argumentos para entrar en cualquier selección de maravillas contemporáneas.

La obra arquitectónica más ambiciosa y controvertida del siglo XXI

Pocas construcciones recientes han generado tanto debate en la comunidad como la Cidade da Cultura. Situada en la cima del monte Gaiás es considerada como una de las obras arquitectónicas de Galicia más ambiciosas de este siglo, a pesar de su gran controversia.

El complejo nació de un concurso internacional desarrollado en 1999 al que se presentaron inicialmente doce propuestas y cuyo proyecto ganador fue el de Peter Eisenmann. Inspirándose en el casco histórico de Compostela y las cinco rutas de peregrinación de la ciudad medieval que conducen a la catedral, el arquitecto estadounidense trasladó esta cuadrícula a la cima de la montaña. Partiendo de este concepto, el proyecto original consta de seis edificios conectados por calles y una plaza como punto de unión evocando el motivo de la vieira, como símbolo de la peregrinación.

Visitantes en la Cidade da Cultura / Xoán Álvarez

Su elevado coste, sus dimensiones y la paralización de una parte del proyecto original la convirtieron durante años en una obra controvertida. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Cidade da Cultura se ha consolidado como un gran espacio cultural, expositivo y de investigación de la capital gallega, así como uno de los mayores exponentes de la arquitectura contemporánea en la comunidad.

El último faro levantado en España

Si la Torre de Hércules, el faro más antiguo en funcionamiento del mundo, entraría en cualquier listado de maravillas, el faro más moderno de toda Galicia no podría ser menos. Situado en plena Costa da Morte, en Malpica de Bergantiños, se trata del faro de Punta Nariga, uno de los faros más espectaculares y modernos de Galicia.

Diseñado por el arquitecto gallego César Portela y construido durante la última década del siglo XX es considerado por Turismo de Galicia como el último faro levantado en España y como un referente de la integración de la arquitectura en el entorno.

Destaca, además de sus imponentes vistas, su llamativa e innovadora estructura, que simula la proa de un barco avanzando hacia el océano. Con 50 metros de altura y 22 millas de alcance lumínico, el faro se ha convertido en un referente arquitectónico dentro del ámbito especializado en el diseño.

El faro de Punta Nariga. en Malpica / Antonio Amboade

El primer museo interactivo del mundo dedicado al ser humano

En pleno paseo marítimo de A Coruña, sobre un promontorio con vistas al Atlántico, se erige desde hace más de tres décadas uno de los edificios más característicos de la Galicia contemporánea: La Domus, antes conocida como Casa del Hombre, que nació en 1995 como el primer museo interactivo del mundo dedicado de manera monográfica al ser humano.

La fachada de la Domus frente a la costa coruñesa / Cedida

El edificio fue proyectado por el arquitecto japonés Arata Isozaki con la colaboración del pontevedrés César Portela. Su elemento más característico es la gran fachada curva orientada hacía el océano, curvada como la vela de un barco y recubierta por piezas de pizarra que cambian de apariencia dependiendo de la luz, la lluvia o las condiciones del mar.

Más allá de su gran función divulgativa, la Domus, que forma parte del conjunto de Museos Científicos Coruñeses junto a la Casa de las Ciencias y el Aquarium Finisterrae, se ha convertido con el paso de los años en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad herculina.

Interior de la Domus / Cedida

El primer museo interactivo de titularidad pública

Al otro lado de la bahía herculina, en el centro de la ciudad, se alza en el Parque de Santa Margarita otro de los grandes ejemplos de la arquitectura contemporánea gallega: la Casa de las Ciencias, el que fue el primer museo interactivo de titularidad pública del país.

Inaugurado en 1985, el museo ocupa el histórico Palacio Municipal, una construcción levantada a comienzos del siglo XX y rehabilitado para albergar un espacio dedicado a la divulgación científica. Sobre él destaca la gran cúpula metálica del planetario, incorporada durante la transformación del inmueble y convertida desde entonces en uno de los elementos más reconocibles del parque.

La Casa de las Ciencias de A Coruña / Cedida

A lo largo de cuatro décadas, la Casa de las Ciencias ha acercado la astronomía, la física y las matemáticas a varias generaciones de visitantes, consolidándose como un referente de la divulgación científica en España.

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¿Cómo funciona la campaña?

La primera fase de la campaña comenzó el pasado 7 de julio de este año y permite enviar candidaturas de cualquier lugar del mundo solo con dos condiciones: ser una obra humana y ser construida entre 1801 y la actualidad. El 7 de enero de 2027 se seleccionarán 70 propuestas de entre todas las nominaciones y se abrirá una votación pública. El 7 de abril de 2027 se desvelarán las 30 finalistas y, finalmente, el 7 de julio de 2027 se desvelarán las siete propuestas ganadoras.