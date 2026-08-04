La Xunta formará a policías locales como pilotos de drones para buscar desaparecidos y reforzar las emergencias

Un total de 70 agentes de la Policía Local de Galicia se formarán como pilotos de drones y radiofonistas, a través de un curso de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), para reforzar las labores de vigilancia, seguridad y respuesta ante emergencias. Esta formación, que se desarrollará entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, constará de 80 horas de formación, combinando clases teóricas en línea con 40 horas de prácticas de vuelo real. La fase práctica incluirá maniobras de evaluación oficial y simulaciones en escenarios de vigilancia policial, gestión de grandes eventos y búsqueda de personas desaparecidas.

Este curso es el primer paso de un plan más amplio. La Agasp prevé impartir este año más de 500 cursos, con más de 17.800 plazas. Con esta iniciativa, aspira a habilitar a un total de 200 pilotos de drones para reforzar la seguridad pública y mejorar la respuesta ante emergencias en toda Galicia.

Las inscripciones deberán realizarse entre el 5 de agosto y el 15 de septiembre a través de la página web de la Agasp. Para participar, los aspirantes deberán disponer, antes del inicio de las prácticas de vuelo, de la titulación teórica correspondiente a las categorías A1 y A3.

El programa formativo se divide en dos grandes áreas. La primera está centrada en el manejo de drones, con formación específica sobre el marco normativo europeo aplicable a los escenarios estándar (STS-01 y STS-02). La segunda está orientada a formar a los agentes como radiofonistas, con contenidos de radiotelefonía aeronáutica, comunicaciones, fraseología normalizada y procedimientos de emergencia.