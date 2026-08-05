Sucesos
Un muerto y un conductor fugado tras un accidente en Vilagarcía
El fallecido es un vecino de Vilagarcía de 39 años de edad y uno de los coches quedó volcado tras la colisión
Lucía Romero
Un conductor fallecido y otro fugado es el balance de un brutal accidente ocurrido esta madrugada en la avenida de Cornazo de Vilagarcía.
El fallecido es un vecino de Vilagarcía de 39 años de edad y a estas horas continúan las investigaciones para dar con el paradero de la persona que abandonó el lugar del accidente.
El siniestro se produjo cerca de la cinco de la madrugada y consistió en una colisión frontal.
A la llegada de los servicios de emergencias, hallaron un vehículo volcado en el que su conductor no se encontraba en el lugar y en el otro turismo había un varón atrapado entre el amasijo de hierros en que quedó su vehículo.
El servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía y los Bombeiros de O Salnés procedieron a la exarcelación de esta persona tras la valoración y estabilización del vehículo.
Según los primeros, tras unos 25 minutos de maniobras de excarcelación se consiguió liberar y se transfirió a los sanitarios desplazados, los cuales evacuaron al herido al Hospital do Salnés en estado crítico. Sin embargo, el vecino de Vilagarcía de 39 años acabó falleciendo.
La vía se cortó totalmente al tráfico y así permaneció hasta que se pudieron retirar los vehículos y limpiar los restos del accidente.
En cuanto al otro automovilista, desde la Policía Local de Vilagarcía informaban unas horas después, sobre las ocho de la mañana, que continuaban las investigaciones y que se había dado traslado de las diligencias a la Guardia Civil como competente en la vía donde se produjo el accidente mortal.
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Fuente: Faro de Vigo
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