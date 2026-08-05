Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Sucesos

Un muerto y un conductor fugado tras un accidente en Vilagarcía

El fallecido es un vecino de Vilagarcía de 39 años de edad y uno de los coches quedó volcado tras la colisión

El coche de la víctima mortal del accidente tras excarcelar al conductor.

El coche de la víctima mortal del accidente tras excarcelar al conductor.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucía Romero

Vilagarcía

Un conductor fallecido y otro fugado es el balance de un brutal accidente ocurrido esta madrugada en la avenida de Cornazo de Vilagarcía.

El fallecido es un vecino de Vilagarcía de 39 años de edad y a estas horas continúan las investigaciones para dar con el paradero de la persona que abandonó el lugar del accidente.

El siniestro se produjo cerca de la cinco de la madrugada y consistió en una colisión frontal.

A la llegada de los servicios de emergencias, hallaron un vehículo volcado en el que su conductor no se encontraba en el lugar y en el otro turismo había un varón atrapado entre el amasijo de hierros en que quedó su vehículo.

El servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía y los Bombeiros de O Salnés procedieron a la exarcelación de esta persona tras la valoración y estabilización del vehículo.

Según los primeros, tras unos 25 minutos de maniobras de excarcelación se consiguió liberar y se transfirió a los sanitarios desplazados, los cuales evacuaron al herido al Hospital do Salnés en estado crítico. Sin embargo, el vecino de Vilagarcía de 39 años acabó falleciendo.

La vía se cortó totalmente al tráfico y así permaneció hasta que se pudieron retirar los vehículos y limpiar los restos del accidente.

Noticias relacionadas

En cuanto al otro automovilista, desde la Policía Local de Vilagarcía informaban unas horas después, sobre las ocho de la mañana, que continuaban las investigaciones y que se había dado traslado de las diligencias a la Guardia Civil como competente en la vía donde se produjo el accidente mortal.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  2. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  3. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  4. Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
  5. El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
  6. Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda
  7. De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos
  8. Ni la playa de Carnota ni la Torre de Hércules: estos son los lugares de Galicia en los que estará prohibido ver el eclipe

Un muerto y un conductor fugado tras un accidente en Vilagarcía

Un muerto y un conductor fugado tras un accidente en Vilagarcía

Los estereotipos de género condicionan las aspiraciones profesionales de los menores gallegos: ellas quieren ser profesoras; ellos, deportistas

Los estereotipos de género condicionan las aspiraciones profesionales de los menores gallegos: ellas quieren ser profesoras; ellos, deportistas

La mitad de los ciclos ordinarios de FP en Galicia ofertan plazas para septiembre, sobre todo en Administración, Hostelería e Informática

La mitad de los ciclos ordinarios de FP en Galicia ofertan plazas para septiembre, sobre todo en Administración, Hostelería e Informática

El 55% de los hogares con derecho a recibir el ingreso mínimo vital en Galicia sigue sin solicitar la prestación

El 55% de los hogares con derecho a recibir el ingreso mínimo vital en Galicia sigue sin solicitar la prestación

Fallece un operario al caerle una rama encima mientras trabajaba en una zona de monte en Ortigueira

Fallece un operario al caerle una rama encima mientras trabajaba en una zona de monte en Ortigueira

El mundo elige a sus siete maravillas contemporáneas: ¿Cuáles serían las mejores candidatas de Galicia?

El mundo elige a sus siete maravillas contemporáneas: ¿Cuáles serían las mejores candidatas de Galicia?

La otra cara del eclipse total en Galicia: los riesgos sobre los que alerta Greenpeace

La otra cara del eclipse total en Galicia: los riesgos sobre los que alerta Greenpeace

Galicia incorpora a 151 investigadores con una inversión de más de 27 millones

Galicia incorpora a 151 investigadores con una inversión de más de 27 millones
Tracking Pixel Contents