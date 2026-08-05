Casi la mitad de los ciclos ordinarios de FP en Galicia ofertan plazas para septiembre, sobre todo en Administración, Hostelería e Informática

La Formación Profesional sigue de moda: cuando la Consellería de Educación hizo recuento de solicitudes para estas enseñanzas a mediados de julio informó de un total de 57.118, un 2 por ciento más que un año antes. Además, buena parte de la oferta se cubre ya ese mismo mes, en el que la Xunta ha concentrado las tres adjudicaciones de plazas en aras de agilizar al máximo el proceso de admisión y matrícula y contribuir así a que los centros puedan organizarse.

No obstante, y a pesar de que no faltaron titulaciones con listas de espera, hay otras que todavía no han logrado colgar el cartel de completo y los que no se hayan matriculado todavía tienen una oportunidad en septiembre. A partir del día 1 del próximo mes, Educación informa de que seguirá abierta la adjudicación continua desde los propios centros educativos en aquellos ciclos formativos donde queden plazas vacantes.

Y quedan muchas, casi 4.000, más del 13 por ciento de las ofertadas en toda Galicia en la modalidad ordinaria, es decir, la que implica la matrícula por curso completo. Según los listados de plazas liberadas recién publicados por la Consellería de Educación, el período de matriculación de julio ha finalizado con huecos en casi la mitad (un 44,8 por ciento) de los ciclos disponibles considerando en conjunto los de grado superior y los de grado medio (un total de 877).

Casi 400 alternativas

En cifras absolutas, eso significa que todavía hay casi 400 ciclos con posibilidades, si bien los interesados apenas encontrarán opciones vinculadas a la familia sanitaria, que es la más demandada en Galicia, según los datos del Observatorio de la Formación Profesional CaixaBank Dualiza.

Rebuscando, aparecen excepciones contadas, como Cuidados auxiliares de enfermería, dentro de la oferta de grado medio, con 24 vacantes repartidas en tres centros, o Documentación y administración sanitarias, con 2 puestos libres en el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense), dentro de la de grado superior.

A pesar de que en total serían 393 ciclos —193 de grado medio y 200 de superior— los que mantienen las puertas abiertas a quienes reúnan los requisitos para inscribirse, hay aulas que solo necesitan un candidato más para cerrar matrícula, mientras que otras tienen al menos la mitad de sus sillas desocupadas a estas alturas. Ocurre así en una de cada tres titulaciones asociadas a plazas liberadas.

Los casos más extremos, en términos porcentuales de ocupación, los protagonizan el IES Pedro Floriani, en Redondela, donde Instalaciones de telecomunicaciones, un grado medio, aparece con 20 plazas liberadas de las 22 ofertadas; Sistemas microinformáticos y redes, en el IES de Monterroso, Lugo, con 26 de 30 sitios esperando ocupante; o Gestión administrativa en el IES da Caniza, donde son 25 de 30. En total, en siete ciclos de grado medio más del 80% de los puestos están libres.

Un ciclo sin alumnos

En la oferta ordinaria de grado superior es Dirección de cocina, ofertada en el IES de Foz, en Lugo, el que lidera la disponibilidad: todas sus plazas, 22, aparecen como liberadas. Lo sigue, en porcentaje de plazas libres, de Sistemas de telecomunicaciones e informáticos impartido en el CIFP A Farixa, Ourense, donde solo 4 de los 22 asientos aparecen como ocupados.

La familia de Informática y comunicaciones es una de las que más vacantes registra tanto en grado medio como superior. En ciclos medios, es la segunda con más huecos y tercera en los superiores, donde la precede Hostelería y turismo. Ambos niveles coinciden en que la mayoría de sitios disponibles se concentra en Administración y gestión. Hay que tener en cuenta que es la segunda familia más demandada, según el Observatorio de FP, y en Galicia lidera la oferta de plazas de nuevo ingreso.

Noticias relacionadas

Por lo que respecta a los conocidos como másteres de FP, oficialmente cursos de especialización, a los que solo se puede acceder con determinados títulos de técnico o técnico superior, el listado autonómico recoge 581 plazas liberadas.