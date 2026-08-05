Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia se abrirá en la primera semana de septiembre

La cuantía de las aportaciones puede ser de hasta 500 euros para las familias que contraten un servicio de cuidado a domicilio

García durante su visita al campamento de surf en Nemiña, en Muxía

García durante su visita al campamento de surf en Nemiña, en Muxía / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunció este miércoles que en los primeros días del mes de septiembre se abrirá el plazo de solicitud del Bono Concilia Familia. Así lo confirmó durante una visita a un campamento de surf que tiene lugar en la playa de Nemiña, en la localidad coruñés de Muxía, al que este verano acudirán alrededor de 150 niños.

La conselleira detalló, según traslada su departamento en un comunicado, que la Xunta destina este año 2,6 millones de euros a este programa de conciliación. El objetivo, apuntó, es ayudar a las familias en las que trabajan ambos progenitores, o uno en el caso de las monoparentales, a sufragar los costes adicionales en la atención de sus hijos durante los periodos no lectivos, como las vacaciones de verano.

Noticias relacionadas y más

La cuantía de las aportaciones puede ser de hasta 500 euros para las familias que contraten un servicio de cuidado a domicilio o de hasta 200 euros para aquellas que lleven a sus hijos a recursos y actividades de conciliación, como campamentos o ludotecas, excluidos o financiados por administraciones públicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  2. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  3. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  4. Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
  5. El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
  6. Hallan sin vida a la joven de 24 años desaparecida en Lugo tras 10 días de búsqueda
  7. De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos
  8. Ni la playa de Carnota ni la Torre de Hércules: estos son los lugares de Galicia en los que estará prohibido ver el eclipe

El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia se abrirá en la primera semana de septiembre

El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia se abrirá en la primera semana de septiembre

La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña

La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña

Un joven de 25 años, investigado por homicidio imprudente tras el accidente mortal con fuga de Vilagarcía

Un joven de 25 años, investigado por homicidio imprudente tras el accidente mortal con fuga de Vilagarcía

Hallado muerto un recién nacido en Sada tras acudir la madre, de 25 años, al hospital negando el embarazo

Hallado muerto un recién nacido en Sada tras acudir la madre, de 25 años, al hospital negando el embarazo

Rodado en Galicia y protagonizado por Javier Gutiérrez: el nuevo 'thriller' policiaco de Disney+ ya tiene fecha de estreno

Rodado en Galicia y protagonizado por Javier Gutiérrez: el nuevo 'thriller' policiaco de Disney+ ya tiene fecha de estreno

MeteoGalicia lanza un mapa interactivo para planificar la observación del eclipse solar del 12 de agosto

MeteoGalicia lanza un mapa interactivo para planificar la observación del eclipse solar del 12 de agosto

Sanidade alerta del riesgo de lesiones oculares durante el eclipse total de agosto en Galicia

Sanidade alerta del riesgo de lesiones oculares durante el eclipse total de agosto en Galicia

Blanco saca pecho por las inversiones del Gobierno en Galicia y pide "responsabilidad" a la Xunta en el debate sobre la financiación autonómica

Blanco saca pecho por las inversiones del Gobierno en Galicia y pide "responsabilidad" a la Xunta en el debate sobre la financiación autonómica
Tracking Pixel Contents