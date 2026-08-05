Sanidade alerta del riesgo de lesiones oculares durante el eclipse total de agosto en Galicia

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto será un acontecimiento astronómico excepcional en Galicia, pero también planteará riesgos sanitarios y problemas de movilidad que obligan a preparar con antelación su observación. La Dirección Xeral de Saúde Pública ha enviado a los profesionales sanitarios una serie de recomendaciones ante la previsión de desplazamientos masivos hacia los lugares con mejores condiciones para contemplar el fenómeno.

La principal advertencia se dirige a los ojos. Mirar directamente al sol, incluso cuando esté parcialmente oculto o haya nubes, puede provocar una retinopatía solar, una lesión fotoquímica de la retina que puede causar pérdida de agudeza visual, manchas negras en el centro del campo de visión y una elevada sensibilidad a la luz. En algunos casos, las secuelas pueden ser permanentes.

Sanidade insiste en que el eclipse no produce por sí mismo efectos fisiológicos sobre la población. El peligro aparece cuando se observa el sol sin una protección adecuada o mediante métodos improvisados que no bloquean la radiación perjudicial.

Solo sirven las gafas homologadas

El mensaje prioritario de las autoridades sanitarias es utilizar exclusivamente gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2 o recurrir a sistemas de observación indirecta. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, por oscuras que sean.

Tampoco deben utilizarse radiografías, cristales ahumados, filtros caseros ni otros materiales improvisados. Sanidade advierte además de que no se debe mirar el eclipse directamente a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos instalados correctamente.

Estos dispositivos concentran la radiación y pueden multiplicar el daño ocular. Colocar unas gafas de eclipse delante de los ojos y mirar después a través de una cámara o un telescopio tampoco constituye un método seguro.

La vigilancia deberá ser especialmente estrecha con los niños. El documento recomienda que los menores permanezcan supervisados en todo momento y que un adulto compruebe que utilizan correctamente la protección homologada. La infografía incluida por Saúde Pública recalca que nunca se debe mirar directamente al sol y aconseja acudir a un profesional sanitario si después de la observación aparecen visión borrosa, manchas, dolor ocular o una sensibilidad anormal a la luz.

Riesgo de quemaduras y descenso de las temperaturas

El eclipse tendrá lugar durante la tarde y su fase central coincidirá aproximadamente con las 20.30 horas. Según el boletín epidemiológico, el fenómeno se prolongará durante unas dos horas, lo que aumentará el tiempo que muchas personas pasarán al aire libre.

La Xunta aconseja, por ello, mantener las medidas habituales de protección frente al sol: utilizar crema solar, sombrero y ropa adecuada. Aunque la luz disminuya durante el eclipse, la exposición a la radiación ultravioleta continúa y puede causar quemaduras.

También será necesario prever un descenso de la temperatura durante la ocultación del sol y la llegada de la noche poco después del fenómeno. Sanidade recomienda llevar alguna prenda de abrigo, especialmente en el caso de niños, personas mayores o ciudadanos con problemas de salud.

Agua, comida, combustible y medicación

La dimensión del acontecimiento no se limitará a la observación astronómica. Las autoridades esperan que miles de personas se desplacen hacia zonas rurales, puntos elevados y lugares con horizontes despejados.

La aparición de nubosidad localizada podría, además, provocar movimientos de última hora entre municipios y concentraciones inesperadas en los lugares donde el cielo permanezca despejado. Esta situación puede traducirse en retenciones, estacionamientos indebidos y un incremento del riesgo de accidentes.

Por ese motivo, la recomendación sanitaria es no improvisar el desplazamiento. Las personas que viajen para ver el eclipse deberían llevar agua, alimentos, combustible suficiente y su medicación habitual, ante la posibilidad de que el regreso se prolongue o resulte complicado por el tráfico.

La advertencia es especialmente relevante para las personas vulnerables, los enfermos crónicos y quienes necesiten tomar medicamentos a una hora determinada. Saúde Pública considera necesaria la coordinación entre los servicios sanitarios, los equipos de emergencias y los responsables de tráfico para anticiparse a las aglomeraciones.

Precaución con garrapatas y mosquitos

Buena parte de la observación se realizará previsiblemente en montes, campos y otros entornos rurales. El boletín sanitario incorpora por ello una recomendación menos evidente: protegerse frente a las picaduras de garrapatas y mosquitos.

Se aconseja utilizar ropa que cubra la piel, aplicar repelente cuando sea necesario y revisar el cuerpo al regresar a casa, especialmente en el caso de los menores. También se pide evitar acercamientos innecesarios a animales silvestres.

Sanidade resume su estrategia en tres grandes objetivos: prevenir las lesiones oculares, promover comportamientos seguros y evitar que la desinformación convierta un acontecimiento excepcional en un problema sanitario.

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El eclipse del 12 de agosto será, para buena parte de la población, un fenómeno único en la vida. La Xunta quiere que la expectación no lleve a bajar la guardia: el sol nunca debe observarse directamente sin una protección específicamente diseñada y homologada para ello.

Fuente: Faro de Vigo