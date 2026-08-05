'Caldas: el último barco', el nuevo 'thriller' policiaco de Disney+ rodado en Galicia y protagonizado por Javier Gutiérrez, ya tiene fecha de estreno
La serie, compuesta por seis capítulos y protagonizada por Javier Gutiérrez, está ambientada en el 'bestseller' del vigués Domingo Villar
Galicia volverá a ser protagonista en la pequeña pantalla. Tras el éxito de series como Clanes o Animal en Netflix o de Punto Nemo en Prime Vídeo, la comunidad llegará próximamente a Disney + con Caldas: el último barco, la nueva serie original de la plataforma rodada en la zona de Vigo y O Morrazo.
La plataforma de streaming ha desvelado este miércoles cuando llegará a las pantallas este thriller policiaco basado en las novelas del vigués Domingo Villar. En su primera temporada, compuesta por un total de seis episodios, se adaptará su última novela, El último barco.
Tras revelarse a mediados del mes de mayo las primeras imágenes de la última creación de Disney +, la plataforma ha señalado que la serie se estrenará en exclusiva el 30 de octubre.
Un caso "salvaje" por resolver
Al igual que en la novela, el personaje principal será el inspector de policía Leo Caldas (Javier Gutiérrez), que acompañado por su nuevo ayudante Estévez (Hovik Keuchkerian), deberá resolver "el salvaje" caso que se acaba de cruzar en su camino: la desaparición de la hija de un prestigioso cirujano de Vigo.
Así, la trama parte de la misteriosa desaparición de Mónica Andrade, una profesora de cerámica en Vigo que nunca llegó a su clase. Sin pistas claras, su búsqueda lleva al inspector por la ría entre silencios cargados de secretos, pero, poco a poco, emergerá una verdad enterrada en lo más íntimo de quienes la rodeaban. Así, Caldas se sumerge en un caso que entrelaza arte, relaciones familiares, heridas emocionales y secretos ocultos.
Junto a los dos protagonistas, el reparto lo completan, entre otros María Pujalte (Los misterios de Laura), Antonio Mourelos (Matalobos), Alejandra Onieva (El secreto de Puente Viejo) o Miryam Gallego (Romería), entre otros. Mientras que detrás de las cámaras, la serie está adaptada por Eligio R. Montero, nominado al Goya por Buñuel en el laberinto de las tortugas, y dirigida por Jorge Saavedra (Zorro, Laura y el misterio de la paciente suspicaz).
Uno de los últimos proyectos de Domingo Villar
Uno de los aspectos más especiales y destacados del proyecto es que el escritor Domingo Villar participó activamente en el desarrollo inicial de la adaptación antes de su inesperado fallecimiento en mayo de 2022.
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